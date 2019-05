Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c84e8c91-51f9-4d26-8514-f9241d9c56c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogy Kisvárdán senki nem hallott ilyen beruházásról – mármint a polgármesteri hivatalt és Seszták Miklóst leszámítva persze, akik nem válaszoltak. Az LMP-s Ungár Péter írásbeli kérdésére most annyi derült ki: 2020-ra kellene elkészülnie. ","shortLead":"Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogy Kisvárdán senki nem hallott ilyen beruházásról – mármint...","id":"20190506_Most_tervezik_a_25_milliardos_kisvardai_specialis_kozpontot_amirol_senki_nem_tudott_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c84e8c91-51f9-4d26-8514-f9241d9c56c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a156ffe6-3498-47be-bf82-fc5e86cf3ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Most_tervezik_a_25_milliardos_kisvardai_specialis_kozpontot_amirol_senki_nem_tudott_semmit","timestamp":"2019. május. 06. 18:39","title":"Most tervezik a 2,5 milliárdos kisvárdai speciális központot, amiről senki nem tudott semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","shortLead":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","id":"20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98575be2-66c2-40c8-a1c1-26ba9fb5cd4f","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","timestamp":"2019. május. 06. 10:40","title":"Trónok harca: benne maradt egy starbucksos pohár az új rész egyik jelenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II Tilburgot.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II...","id":"20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c40c56-0a42-4acb-bbca-8415828536ac","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","timestamp":"2019. május. 05. 20:40","title":"Az Ajax otthon is menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lettünk sokkal okosabbak tőle. ","shortLead":"Nem lettünk sokkal okosabbak tőle. ","id":"20190507_Kozlemeny_HBO_Tronok_harca_pohar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e16e0c-d262-4620-8e26-9745857bc67f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Kozlemeny_HBO_Tronok_harca_pohar","timestamp":"2019. május. 07. 09:54","title":"Közleményben reagált az HBO a Trónok harcában hagyott Starbucks-pohárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel jövőre lép az ötvenedik évébe, már nem akar fitneszprezenterként turnézni, tavaly visszavonult. A hétvégén azonban egy nagy fitnesz expón tartott még egy aerobik edzést - űrhajós diétával készült rá. ","shortLead":"Mivel jövőre lép az ötvenedik évébe, már nem akar fitneszprezenterként turnézni, tavaly visszavonult. A hétvégén...","id":"20190506_Schobert_Norbert_visszatert_egy_nagy_kozos_ugralas_erejeig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bcd98c-345e-49f9-94fb-d0e576f56a5a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Schobert_Norbert_visszatert_egy_nagy_kozos_ugralas_erejeig","timestamp":"2019. május. 06. 11:25","title":"Schobert Norbert visszatért egy nagy, közös ugrálás erejéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”, „úgysem sikerül”. Ilyenkor nem látjuk, hogy mire is lennénk képesek, mik azok az erőforrások, amikhez nyúlhatnánk, amik táplálnak minket. Mindez nem csak azért fontos, mert tehetetlenné válunk, hanem azért is, mert a kilátástalanság szorongássá alakulhat, és a szorongás, a félelmeink megbetegíthetnek. A betegség pedig újabb kihívások elé állít: felismerni a betegséget, kibírni erkölcsi és anyagi értelemben a munkahelyről való távolmaradást, elviselni a szeretteink aggodalmát és megtalálni az alkalmas „visszatérési stratégiát”. \r

\r

