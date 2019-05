Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3833ba9a-5855-4a26-9b95-a1804ee6a54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-sport területéről is várja idén az innovatív startupok jelentkezését az AHa! BrainStore akcelerátorprogram. A jelentkezés határidejét meghosszabbították, így május 12-ig lehet pályázni a legjobb megoldásokkal.","shortLead":"Az e-sport területéről is várja idén az innovatív startupok jelentkezését az AHa! BrainStore akcelerátorprogram...","id":"20190506_esport_startupok_akcelerator_program_aha_brainstore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3833ba9a-5855-4a26-9b95-a1804ee6a54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea89c6a2-84c8-49ce-9b62-0188ea36378f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_esport_startupok_akcelerator_program_aha_brainstore","timestamp":"2019. május. 06. 14:03","title":"Paripát, fegyvert adnak azoknak a kisvállalatoknak, akik e-sportban dobnának nagyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","shortLead":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","id":"20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8fd4c-f33d-426e-8779-4fba8a1f5895","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","timestamp":"2019. május. 06. 16:54","title":"Ezekre a használt autókra keresünk rá a legtöbbször ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új javaslat szerint 2500 eurós büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem engedik beoltatni a gyereküket kanyaró ellen.","shortLead":"Egy új javaslat szerint 2500 eurós büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem engedik beoltatni a gyereküket kanyaró...","id":"20190507_nemetorszag_kanyaro_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb748ed-7a07-49bc-a4dd-e720d6daae18","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_nemetorszag_kanyaro_vedooltas","timestamp":"2019. május. 07. 10:54","title":"Németországban büntethetővé tennék a védőoltás elmulasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Schumernek is megszületett a babája.","shortLead":"Amy Schumernek is megszületett a babája.","id":"20190507_Meghan_Marklenek_akadt_egy_kis_konkurenciaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340aa79-fbec-4fdf-84c6-f12c5e60ecd4","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Marklenek_akadt_egy_kis_konkurenciaja","timestamp":"2019. május. 07. 09:15","title":"Meghan Markle-nek akadt egy kis konkurenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsarnokság, ami Európa szívében születik – ez volt Heller Ágnes spanyol nyelvű írásának a címe, ami az El País nyomtatott kiadásában jelent meg néhány napja. Online az írás már azzal a címmel jelent meg: „Miért adta meg magát Magyarország Orbánnak?”","shortLead":"A zsarnokság, ami Európa szívében születik – ez volt Heller Ágnes spanyol nyelvű írásának a címe, ami az El País...","id":"20190505_Heller_Agnes_A_zsarnokok_mindig_elbuknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c6cd07-b2ab-4de1-b48b-dd81bb78f8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Heller_Agnes_A_zsarnokok_mindig_elbuknak","timestamp":"2019. május. 05. 13:30","title":"Heller Ágnes: A zsarnokok mindig elbuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbb0397-be0f-45b1-8a07-8330046c048a","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.","shortLead":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni...","id":"20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddbb0397-be0f-45b1-8a07-8330046c048a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d11d-2b42-49d8-90e5-17e7125325ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","timestamp":"2019. május. 07. 07:30","title":"Mielőtt lemásolná mások trendi irodáit, tegyen egy próbát a munkatér-analízissel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami a lényeg.","shortLead":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami...","id":"20190506_rendszam_csalas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942c204d-e9c0-410e-94aa-ab5855c7a774","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_rendszam_csalas_video","timestamp":"2019. május. 06. 14:22","title":"Úgy tűnik, elég sokan próbálkoznak a magyar utakon rendszám-eltüntetővel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]