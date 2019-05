Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06a5e7f8-4601-420e-b9de-ae8ceea3f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az összes visszajelzését gyorsan megíró diák egyetértett abban, hogy az első rész \"túl egyszerű\", a második pedig \"szívatós\" volt.","shortLead":"Az összes visszajelzését gyorsan megíró diák egyetértett abban, hogy az első rész \"túl egyszerű\", a második pedig...","id":"20190507_Az_elso_resz_tul_konnyu_volt_a_masodik_tul_nehez__Igy_lattak_a_diakok_a_matekerettsegit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a5e7f8-4601-420e-b9de-ae8ceea3f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990ebf1a-7b49-45fa-979b-3cd3abc037a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Az_elso_resz_tul_konnyu_volt_a_masodik_tul_nehez__Igy_lattak_a_diakok_a_matekerettsegit","timestamp":"2019. május. 07. 12:43","title":"\"Az első rész túl könnyű volt, a második túl nehéz\" – Így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","shortLead":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","id":"20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b372ac74-39c6-4cb7-bde1-f5aebdcb029c","keywords":null,"link":"/sport/20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","timestamp":"2019. május. 07. 09:47","title":"A Hertha utánpótláscsapatának edzője lehet Dárdai utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”, „úgysem sikerül”. Ilyenkor nem látjuk, hogy mire is lennénk képesek, mik azok az erőforrások, amikhez nyúlhatnánk, amik táplálnak minket. Mindez nem csak azért fontos, mert tehetetlenné válunk, hanem azért is, mert a kilátástalanság szorongássá alakulhat, és a szorongás, a félelmeink megbetegíthetnek. A betegség pedig újabb kihívások elé állít: felismerni a betegséget, kibírni erkölcsi és anyagi értelemben a munkahelyről való távolmaradást, elviselni a szeretteink aggodalmát és megtalálni az alkalmas „visszatérési stratégiát”. \r

\r

","shortLead":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”...","id":"HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3c092-78b5-471c-b22c-fb2853574f28","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Lelki egészségvédelem: luxus vagy alapvető jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b9ea61-a621-4a63-a5e9-cc2faea7d92b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 16 százalékkal nőtt a fizikai munkáért járó órabér.","shortLead":"Egy év alatt 16 százalékkal nőtt a fizikai munkáért járó órabér.","id":"20190507_Mar_csak_a_legszegenyebb_helyeken_nem_eri_el_az_1000_forintot_a_fizikai_dolgozok_orabere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b9ea61-a621-4a63-a5e9-cc2faea7d92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bdd6eb-9a7e-42bf-9c3a-08961899d3d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Mar_csak_a_legszegenyebb_helyeken_nem_eri_el_az_1000_forintot_a_fizikai_dolgozok_orabere","timestamp":"2019. május. 07. 10:06","title":"Már csak a legszegényebb helyeken nem éri el az 1000 forintot a fizikai dolgozók órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockás pulóveres alak hajol egy ágyban fekvő, félmeztelen ember fölé, és többször tenyérrel, nagy erővel arcon üti – az RTL Klub Híradója bemutatott néhány felvételt azok közül, amelyek a Baranya megyei Mozsgó szociális otthonában készültek, titokban.","shortLead":"Kockás pulóveres alak hajol egy ágyban fekvő, félmeztelen ember fölé, és többször tenyérrel, nagy erővel arcon üti –...","id":"20190507_mozsgo_szocialis_otthon_felvetel_video_bantalmazas_gondozo_lakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5311155b-fce5-496f-bc78-b69c44223a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_mozsgo_szocialis_otthon_felvetel_video_bantalmazas_gondozo_lakok","timestamp":"2019. május. 07. 20:08","title":"Videón, ahogy a mozsgói otthon gondozói a lakókat ütlegelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg a másik az olvasást segíti majd a felhasználóknak.","shortLead":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg...","id":"20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b854e8-6f8a-41a2-9d93-1a2cedeb4b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","timestamp":"2019. május. 07. 18:33","title":"Két remek funkciót is kap a böngészős Word, de nem használhatja majd mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple csak az utolsó pillanatokban, a lepapírozás után szokott beszámolni egy-egy cég felvásárlásáról. Most kiderült: elég gyakran vesznek meg dolgokat. És elég sokat. ","shortLead":"Az Apple csak az utolsó pillanatokban, a lepapírozás után szokott beszámolni egy-egy cég felvásárlásáról. Most...","id":"20190507_tim_cook_apple_akviziciok_cegek_felvasarlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60377b18-0e66-45b6-a95f-092c83d16e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_tim_cook_apple_akviziciok_cegek_felvasarlasa","timestamp":"2019. május. 07. 09:33","title":"Tim Cook mondott valami izgalmasat az Apple-ről, ez nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]