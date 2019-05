Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","shortLead":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","id":"20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4b0e5-0578-470e-b61b-b80de77494e2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","timestamp":"2019. május. 06. 18:54","title":"Regisztrálni kell a Plitvicei-tavakhoz, nem jutottak be magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar anyukája rabolta el. A nyomozás folytatásáról Salvini olasz belügyminiszter magyarországi látogatásán született megállapodás.","shortLead":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar...","id":"20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f5789-abfe-406d-ac77-30ae391c2de7","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 11:57","title":"Újra indulhat a nyomozás az évekkel ezelőtt elrabolt Chantal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891334a8-6ba6-458c-b5f8-57a905c28fda","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"Kukászsákokkal fedtek le jelképesen több parkolóautomatát Zuglóban a Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai - így akarják felhívni a helyiek figyelmét arra, hogy a kerületben veszteséges a parkolás, és ezért szerintük Karácsony Gergely polgármester a felelős.","shortLead":"Kukászsákokkal fedtek le jelképesen több parkolóautomatát Zuglóban a Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai - így akarják...","id":"20190505_A_Fidelitas_szerint_Karacsony_Gergely_a_felelos_a_zugloi_veszteseges_parkolasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=891334a8-6ba6-458c-b5f8-57a905c28fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551798f4-10d7-442f-b9ea-598681fe979f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_A_Fidelitas_szerint_Karacsony_Gergely_a_felelos_a_zugloi_veszteseges_parkolasert","timestamp":"2019. május. 05. 20:06","title":"A Fidelitas szerint Karácsony Gergely a felelős a zuglói veszteséges parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","shortLead":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","id":"20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec274505-7073-436f-8e28-0b7a31bbba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","timestamp":"2019. május. 06. 21:46","title":"Nem csak Orbán, az MSZP is osztrák kapcsolatokat épített ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93732ea2-0b6d-4972-8d5b-90934a971297","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2019-ben nincs ennél jobban felszerelt, magasabb árú Lada. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban az extrákkal telepakolt, modern külsejű, és a korábbinál tisztább üzeművé tett Vesta Cross SW. ","shortLead":"2019-ben nincs ennél jobban felszerelt, magasabb árú Lada. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban az extrákkal...","id":"20190505_lada_vesta_cross_sw_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93732ea2-0b6d-4972-8d5b-90934a971297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1bb3a-1c9e-405b-8423-b40c3ecceb07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_lada_vesta_cross_sw_teszt_menetproba","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Mindent a szemnek: teszten a legdrágább Lada, a Vesta Cross SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbb0397-be0f-45b1-8a07-8330046c048a","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.","shortLead":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni...","id":"20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddbb0397-be0f-45b1-8a07-8330046c048a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d11d-2b42-49d8-90e5-17e7125325ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","timestamp":"2019. május. 07. 07:30","title":"Mielőtt lemásolná mások trendi irodáit, tegyen egy próbát a munkatér-analízissel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]