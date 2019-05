Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f841bc-35f6-4c28-921a-059bf013708e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, lőfegyvert értékesítő férfit fogtak el a Fejér megyei nyomozók a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. ","shortLead":"Újabb, lőfegyvert értékesítő férfit fogtak el a Fejér megyei nyomozók a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. ","id":"20190509_fegyver_fegyvereladas_sarbogard_tek_rendorseg_rendori_akcio_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f841bc-35f6-4c28-921a-059bf013708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54929ce5-ab69-42d7-8b27-ea939d028f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_fegyver_fegyvereladas_sarbogard_tek_rendorseg_rendori_akcio_elfogas","timestamp":"2019. május. 09. 06:21","title":"Újabb, fegyvereket eladó férfira csapott le a TEK – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ralilegendák figyeljenek. ","shortLead":"Ralilegendák figyeljenek. ","id":"20190508_soror_valto_fulop_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e8880b-2e7b-4f1a-bdfc-e4372762c714","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_soror_valto_fulop_szigetek","timestamp":"2019. május. 08. 14:43","title":"Ilyet még nem láttunk: lábbal vált sebességet ez a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","shortLead":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","id":"20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7634d11f-5c74-4d9a-9954-a43b81a6b63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","timestamp":"2019. május. 08. 19:54","title":"Szerdán már a harmadik tendert nyeri Mészáros Lőrinc 4iG-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor – „civilben” a Fidesz pártigazgatója – szerint létezik egy szóbeli egyezség, hogy a Fradi és a Vidi nem nyúlnak egymás keretébe. Kubatov erkölcsről beszél.","shortLead":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov...","id":"20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef5022-1fc3-46ae-b7e0-e450a8668727","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","timestamp":"2019. május. 09. 13:00","title":"Kubatov megharagudott Garancsira, mert a Vidi megvette a Fradi ukránját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7621ca9b-f224-4bb5-a618-27d12db77028","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új lábprotézist kapott, ez már a negyedik.","shortLead":"Új lábprotézist kapott, ez már a negyedik.","id":"20190510_Pillanatok_alatt_viralis_lett_a_video_amin_egy_ellott_labu_afgan_kisfiu_tancol_boldogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7621ca9b-f224-4bb5-a618-27d12db77028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea11dae-3735-4c44-b75e-5d6daebee944","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Pillanatok_alatt_viralis_lett_a_video_amin_egy_ellott_labu_afgan_kisfiu_tancol_boldogan","timestamp":"2019. május. 10. 10:34","title":"Pillanatok alatt virális lett a videó, amin egy ellőtt lábú afgán kisfiú táncol boldogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","shortLead":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","id":"20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd3021-a7c5-401e-a440-0ae8ee7ef1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","timestamp":"2019. május. 10. 10:10","title":"NAV-tisztviselőt ítéltek el korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e11e1ed-cd46-4659-a50b-986a780d39f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Intim Torna Illegál számot írt és klipet forgatott az ittas vezetés veszélyességéről. A Feltöltve című számukban a Készenléti Rendőrség rezesbandája is hallható.","shortLead":"Az Intim Torna Illegál számot írt és klipet forgatott az ittas vezetés veszélyességéről. A Feltöltve című számukban...","id":"20190509_Az_Intim_Torna_Illegal_az_ittas_vezetes_ellen_kampanyol_a_keszenletisek_rezesbandajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e11e1ed-cd46-4659-a50b-986a780d39f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759aa1a4-211d-4f81-a90c-e52d95bdc3ba","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_Intim_Torna_Illegal_az_ittas_vezetes_ellen_kampanyol_a_keszenletisek_rezesbandajaval","timestamp":"2019. május. 10. 08:23","title":"Az Intim Torna Illegál és a készenlétisek rezesbandája együtt zenélnek a zéró toleranciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]