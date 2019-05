Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a közönség szombattól november 24-ig láthat majd.","shortLead":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar...","id":"20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49211191-3a5b-43af-8938-a249934132ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","timestamp":"2019. május. 10. 07:00","title":"Fantáziakamerákkal nyílt meg a Velencei Biennálé magyar pavilonja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201919_tamadjak_tovabbepitjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f862b57-fa13-455d-94e8-6a3ee8ecc7e7","keywords":null,"link":"/itthon/201919_tamadjak_tovabbepitjuk","timestamp":"2019. május. 09. 09:00","title":"Dobszay János: Támadják, továbbépítjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el - áll a jelentésben. Az osztrák kancellár szerint Ausztriát rágalmazza az ENSZ emberi jogi hivatala.","shortLead":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el...","id":"20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a678-cdf0-4b92-9f1a-a66e2c516595","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. május. 09. 21:59","title":"ENSZ: emberi jogi normákat sért, ahogy Ausztriában bánnak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola és a szakember is állítja, hogy nem ők bántották a méheket.","shortLead":"Az iskola és a szakember is állítja, hogy nem ők bántották a méheket.","id":"20190509_Elve_kidobtak_a_kukaba_egy_teljes_mehrajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c52c4d-3900-4647-b1b8-9cb3a255943f","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Elve_kidobtak_a_kukaba_egy_teljes_mehrajt","timestamp":"2019. május. 09. 20:31","title":"Élve kidobtak a kukába egy teljes méhrajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél...","id":"20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a887595-8d77-475a-8f2e-70b513291623","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","timestamp":"2019. május. 08. 21:10","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölt egy magyar prostituáltat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos grafikákat is ad az oldal. ","shortLead":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos...","id":"20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739ecde-898c-4cef-a08b-87c863df2c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","timestamp":"2019. május. 09. 19:33","title":"Felpörgeti a szülinapok ünneplését a Facebook, látványos funkció jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6d5654-1bd6-40ef-a1ba-122d0e6dc686","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élettel való elégedettségünk Európában a sereghajtók között van, 50 felé vagyunk a legboldogtalanabbak, később a férfiak még kicsit „összekapják magukat”.","shortLead":"Az élettel való elégedettségünk Európában a sereghajtók között van, 50 felé vagyunk a legboldogtalanabbak, később...","id":"20190509_Kiderult_mikor_erzik_a_magyarok_magukat_a_legrosszabbul_a_borukben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6d5654-1bd6-40ef-a1ba-122d0e6dc686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979328bc-93d6-47cd-8b19-55001078be0b","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Kiderult_mikor_erzik_a_magyarok_magukat_a_legrosszabbul_a_borukben","timestamp":"2019. május. 09. 12:25","title":"Kiderült, mikor érzik a magyarok a legrosszabbul a bőrükben magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. ","shortLead":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. ","id":"20190510_Bekerette_a_kulugy_a_sved_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5937a-42a4-49af-bc2e-488b2c794c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Bekerette_a_kulugy_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2019. május. 10. 18:04","title":"Bekérette a külügy a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]