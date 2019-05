Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","shortLead":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","id":"20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bb9988-1b10-4803-87ee-dc65aa2e45d5","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","timestamp":"2019. május. 10. 16:49","title":"Russell Crowe még sosem volt ennyire rossz bőrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e02588d-45c7-49e1-a3b9-b1d934f40538","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még visszamehet a börtönbe, ha nem tanúskodik Assange ügyében.","shortLead":"Még visszamehet a börtönbe, ha nem tanúskodik Assange ügyében.","id":"20190510_Elengedtek_Chelsea_Manninget_a_Wikileaks_informatorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e02588d-45c7-49e1-a3b9-b1d934f40538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c32d3b5-1e48-4db2-b2f1-18599a4417ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Elengedtek_Chelsea_Manninget_a_Wikileaks_informatorat","timestamp":"2019. május. 10. 08:40","title":"Elengedték Chelsea Manninget, a Wikileaks informátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki vitázni Tóth Bertalannal. Szijjártó Péter korábban arról beszélt, fájóan hiányoznak a racionális viták az EU-ról.","shortLead":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki...","id":"20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e609-a03b-4b5e-8c4e-7df618d07d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","timestamp":"2019. május. 10. 14:44","title":"A Fidesz nem akar EP-listavezetői vitát az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","shortLead":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","id":"20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd3021-a7c5-401e-a440-0ae8ee7ef1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","timestamp":"2019. május. 10. 10:10","title":"NAV-tisztviselőt ítéltek el korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak a számok.","shortLead":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak...","id":"20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2cad4d-e4a7-4e8c-85a1-2b83465344d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. május. 10. 10:06","title":"Akkor is jó üzlet szállást kiadni, ha csak háromnapos a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Fokasz Nikosz","category":"velemeny","description":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán Viktornak kellene a leghangosabban követelnie, ha tényleg a bevándorlás megállítása a célja. Ne dőljünk be a cinikus hatalmasok riogatásának! – figyelmeztet szociológus szerzőnk.","shortLead":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán...","id":"20190511_Migransriogatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14276121-16aa-47e4-9204-0c3be9c2350a","keywords":null,"link":"/velemeny/20190511_Migransriogatok","timestamp":"2019. május. 11. 09:00","title":"Fokasz Nikosz: Migránsriogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Ravaszdi_Pomazon__kivetelesen_nem_politikai_hirrol_van_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240837af-c6b2-4f6c-a259-4678aef599fc","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ravaszdi_Pomazon__kivetelesen_nem_politikai_hirrol_van_szo","timestamp":"2019. május. 10. 16:20","title":"Ravaszdi Pomázon – kivételesen nem politikai hírről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4691b08-d114-41a4-a7d7-c5eb12aa34c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Generali venné át a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo magyar és szlovák élet- és nem életbiztosítási állományát.","shortLead":"A Generali venné át a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo magyar és szlovák élet- és nem életbiztosítási...","id":"20190511_Kivonul_egy_biztosito_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4691b08-d114-41a4-a7d7-c5eb12aa34c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4e62a-6efa-4be8-ada2-2669960446a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Kivonul_egy_biztosito_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. május. 11. 15:47","title":"Kivonul egy biztosító Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]