[{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szerint homlokegyenest mást kommunikál a Fidesz, mint ami valójában igaz a babaváró hitelprogrammal kapcsolatban. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint homlokegyenest mást kommunikál a Fidesz, mint ami valójában igaz a babaváró...","id":"20190512_Brusszel_kozlemenyt_adott_ki_hogy_hazudik_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddbec3b-7156-4889-a431-b0a0890c4c54","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Brusszel_kozlemenyt_adott_ki_hogy_hazudik_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 12. 08:17","title":"Brüsszel közleményt adott ki, hogy hazudik a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c5d489e-a9d5-44a2-bcba-b1b0321997ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkapták a fiút és apját, akik hamis rendszámmal furikáztak.","shortLead":"Elkapták a fiút és apját, akik hamis rendszámmal furikáztak.","id":"20190513_Rendorseg_uldozes_rendszamhamisitas_felni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c5d489e-a9d5-44a2-bcba-b1b0321997ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8f3294-b0b0-40b2-8579-6d1304a1a061","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_Rendorseg_uldozes_rendszamhamisitas_felni","timestamp":"2019. május. 13. 13:14","title":"Felnivel dobálta a rendőröket a menekülő autó utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257e8c3-6e4e-4d39-b0cc-1a60d026be98","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Megállíthatatlanul zajlik a negyedik ipari forradalom az okosgyárak terjedésével. Európa jól áll, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Megállíthatatlanul zajlik a negyedik ipari forradalom az okosgyárak terjedésével. Európa jól áll, az innovációs...","id":"201919__ipar_40__regios_verseny__ebredezo_magyarorszag__ki_mit_tud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0257e8c3-6e4e-4d39-b0cc-1a60d026be98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110b7e7-09b0-4be7-8e4f-4d98e9517e5b","keywords":null,"link":"/kkv/201919__ipar_40__regios_verseny__ebredezo_magyarorszag__ki_mit_tud","timestamp":"2019. május. 12. 16:15","title":"A robotok és a digitalizáció terjedése a német autógyárakat is elviheti Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9932bb-294d-4006-a15f-7a0ee594e9e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnya félreértés egy debreceni videojátékos rendezvényen.","shortLead":"Csúnya félreértés egy debreceni videojátékos rendezvényen.","id":"20190511_Elvettek_a_gyerekektol_az_etelt_a_biztonsagi_orok_megettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9932bb-294d-4006-a15f-7a0ee594e9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab6cad5-cc94-4d3b-8b97-25ba4a61866e","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Elvettek_a_gyerekektol_az_etelt_a_biztonsagi_orok_megettek","timestamp":"2019. május. 11. 21:45","title":"Elvették a gyerekektől az ételt a biztonsági őrök, majd állítólag megették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf3d48b-bf4b-4795-82c3-59fb9b8ea8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lázban tartja Lengyelországot a hét végén bemutatott dokumentumfilm, amely az EP-kampány közepébe robbant bele.","shortLead":"Lázban tartja Lengyelországot a hét végén bemutatott dokumentumfilm, amely az EP-kampány közepébe robbant bele.","id":"20190513_Rejtett_kameraval_vettek_fel_a_pedofil_papok_reakcioit_mikor_talalkoztak_az_aldozataikkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf3d48b-bf4b-4795-82c3-59fb9b8ea8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e8264-055f-420b-b0ae-e77591a555a5","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Rejtett_kameraval_vettek_fel_a_pedofil_papok_reakcioit_mikor_talalkoztak_az_aldozataikkal","timestamp":"2019. május. 13. 11:11","title":"„A kezemmel maszturbált” – lengyel pedofil papokat szembesítettek az áldozataikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","shortLead":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","id":"20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd52633-8724-4b7b-b151-9390a7c019d7","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","timestamp":"2019. május. 12. 13:45","title":"Megvan Dárdai utódja a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","shortLead":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","id":"20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d8911c-ae02-4e03-a1de-7d97653fc4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","timestamp":"2019. május. 12. 12:28","title":"Újra Heisler Andrást választották a Mazsihisz elnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]