Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fázni nem fogunk.","shortLead":"Fázni nem fogunk.","id":"20190519_Figyelmeztetest_adtak_ki_eros_szel_jegeso_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae713a-e358-4e63-9aa5-6db811867579","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Figyelmeztetest_adtak_ki_eros_szel_jegeso_johet","timestamp":"2019. május. 19. 10:23","title":"Figyelmeztetést adtak ki: erős szél, jégeső jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepő kitüntetést kapott a hegedűművész.","shortLead":"Meglepő kitüntetést kapott a hegedűművész.","id":"20190519_Vajon_mi_koze_Maga_Zoltannak_a_honvedelemhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2712aaa-d7d0-47c7-8550-e0e9e68e649e","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Vajon_mi_koze_Maga_Zoltannak_a_honvedelemhez","timestamp":"2019. május. 19. 20:52","title":"Vajon mi köze Mága Zoltánnak a honvédelemhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja tölteni negyedik kancellári mandátumát - közölte a Bild am Sonntag című vasárnapi lap a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) berkeiből szerzett információira hivatkozva.","shortLead":"A német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja...","id":"20190519_Merkel_kormanyatalakitasra_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696aaf6-dda5-450e-9331-43c3ae96b090","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Merkel_kormanyatalakitasra_keszul","timestamp":"2019. május. 19. 18:13","title":"Merkel kormányátalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Csúcsjelölti rendszer ide vagy oda, nem lesz egyszerű megválasztani az Európai Bizottság Jean-Claude Junckert követő elnökét. A játszmában Orbán Viktor is részt vesz, és nem csak azzal, hogy visszavonta támogatását a Néppárt jelöltjétől, Manfred Webertől. Vélemény.","shortLead":"Csúcsjelölti rendszer ide vagy oda, nem lesz egyszerű megválasztani az Európai Bizottság Jean-Claude Junckert követő...","id":"201920_csucs_ez_avalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce94c1-fd8e-4f42-bce4-afd214745dac","keywords":null,"link":"/itthon/201920_csucs_ez_avalasztas","timestamp":"2019. május. 19. 16:30","title":"Kocsis Györgyi: Csúcs ez a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Őrültech eheti adásából sem hiányzohatnak azok a hírek, amikről a legtöbbet beszéltünk az elmúlt napokban.","shortLead":"Az Őrültech eheti adásából sem hiányzohatnak azok a hírek, amikről a legtöbbet beszéltünk az elmúlt napokban.","id":"20190519_podcast_orultech_youtube_nike_energizer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a747f879-0597-41e4-ad62-5fff90e887b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_podcast_orultech_youtube_nike_energizer_telefon","timestamp":"2019. május. 19. 21:03","title":"Podcast: Megjött a fizetős YouTube Magyarországra, izgalmas fejlesztést villantott a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Belebukott az osztrák kormány az alkancellár botrányába.","shortLead":"Belebukott az osztrák kormány az alkancellár botrányába.","id":"20190518_Lemondott_az_osztrak_kormany_uj_valasztast_irnak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475e0f0d-49aa-4fb9-9a15-22935e391ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Lemondott_az_osztrak_kormany_uj_valasztast_irnak_ki","timestamp":"2019. május. 18. 20:04","title":"Lemondott az osztrák kormány, új választást írnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer, ennek pedig nálunk is kell, hogy legyen következménye.



","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer, ennek pedig nálunk...","id":"20190519_A_Jobbik_vizsgalobizottsag_felallitasat_kezdemenyezi_a_Stracheugy_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3379b26-ea87-4111-a85c-4a5b9f51fead","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_Jobbik_vizsgalobizottsag_felallitasat_kezdemenyezi_a_Stracheugy_miatt","timestamp":"2019. május. 19. 14:30","title":"A Jobbik vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Strache-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","shortLead":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","id":"20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe109ba-77c9-47bd-87d3-5ed4699b4f99","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","timestamp":"2019. május. 20. 07:14","title":"Erődemonstrációt tartott a Dél-kínai-tengeren egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]