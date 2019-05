Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9199d005-bce1-41ea-9527-1ae7007941ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BL-döntőért lobbizott Csányi Sándorral együtt. Mármint a férfi döntőért, a nőit ugyanis épp most rendezik Budapesten.","shortLead":"A BL-döntőért lobbizott Csányi Sándorral együtt. Mármint a férfi döntőért, a nőit ugyanis épp most rendezik Budapesten.","id":"20190518_Orban_Viktor_a_magyar_sportfejlesztesekkel_buszkelkedett_az_UEFA_elnokenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199d005-bce1-41ea-9527-1ae7007941ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bcd10-fbbf-4314-8f34-fe675a656000","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Orban_Viktor_a_magyar_sportfejlesztesekkel_buszkelkedett_az_UEFA_elnokenek","timestamp":"2019. május. 18. 11:22","title":"Orbán Viktor a magyar sportfejlesztésekkel büszkélkedett az UEFA elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön lesznek az EP-választás napján, és péntekig regisztráltak.","shortLead":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de...","id":"20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b90884-4ca3-4934-8284-443e6001eabb","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","timestamp":"2019. május. 18. 16:52","title":"Húszezer kivándorolt magyar jelentkezett csak be szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Norvégia addig nem hajlandó fegyvereket eladni Magyarországnak, amíg hazánk nem enged a Norvég Alap mintegy 70 milliárd forintos támogatásának elosztásáról.","shortLead":"Norvégia addig nem hajlandó fegyvereket eladni Magyarországnak, amíg hazánk nem enged a Norvég Alap mintegy 70 milliárd...","id":"20190520_Nepszava_A_amerikai_raketavasarlast_is_veszelyezteti_Budapest_es_Oslo_vitaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7571bd-87d9-4659-9908-ff884958efd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nepszava_A_amerikai_raketavasarlast_is_veszelyezteti_Budapest_es_Oslo_vitaja","timestamp":"2019. május. 20. 07:59","title":"Népszava: A amerikai rakétavásárlást is veszélyezteti Budapest és Oslo vitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","shortLead":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","id":"20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d23bea-9a48-4650-9c46-450701fb446a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","timestamp":"2019. május. 19. 09:41","title":"Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült, a Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot.","shortLead":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült...","id":"20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eec520-d1ea-4791-8fc2-fd82f0b28e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 08:48","title":"Megszólalt a Google a Huawei tiltásáról – ezt kell tudnia, ha Huawei készüléke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","id":"20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee842-4df8-40d8-8739-092da5613b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2019. május. 19. 17:59","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepli évfordulóját Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975a45f9-872b-4009-aaf6-3593014d0ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Váratlannak és titkosnak minősítette a Bors a rehabon nemrég új életet kezdő Curtis esküvőjét. Ennek ellenére pár részlet kiderült.","shortLead":"Váratlannak és titkosnak minősítette a Bors a rehabon nemrég új életet kezdő Curtis esküvőjét. Ennek ellenére pár...","id":"20190520_Curtisnek_titkos_eskuvoje_volt_de_az_kiderult_hogy_Majka_nem_volt_ott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=975a45f9-872b-4009-aaf6-3593014d0ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ec8bd-b702-468f-9f8e-65b4bc3e9260","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Curtisnek_titkos_eskuvoje_volt_de_az_kiderult_hogy_Majka_nem_volt_ott","timestamp":"2019. május. 20. 08:58","title":"Curtisnek titkos esküvője volt, de az kiderült, hogy Majka nem volt ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]