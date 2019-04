Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e90e392f-aa3b-48ec-83be-30b5d9be2dea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők megvizsgálták az etióp légibaleset körülményeit, és arra jutottak, a Boeing hibás szoftvere a felelős a tragédiáért.","shortLead":"A szakértők megvizsgálták az etióp légibaleset körülményeit, és arra jutottak, a Boeing hibás szoftvere a felelős...","id":"20190401_etiopia_legikatasztrofa_boeing_737_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e90e392f-aa3b-48ec-83be-30b5d9be2dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809303-168a-491e-93c1-d5e774f34fcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_etiopia_legikatasztrofa_boeing_737_max","timestamp":"2019. április. 01. 07:03","title":"Megvan, miért zuhant le a Boeing-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","shortLead":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","id":"20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd12d-faf0-4f92-8560-10aba0ba09b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","timestamp":"2019. április. 01. 08:32","title":"Már török migránsok is érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","shortLead":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","id":"20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9b068-f393-408b-a337-e987c60a47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","timestamp":"2019. március. 31. 13:15","title":"Az Origo ellen is megnyerte a bableveses pert a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti estén arra kéri a mozgalom támogatóit, hogy egy órára kapcsolják le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket. A szimbolikus lekapcsolás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra. Nézze meg, mi történt a budapesti Duna-parton és Gyöngyösön, a Szent Bertalan-templomnál.","shortLead":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti...","id":"20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59139aed-60b7-434c-be66-c782466b9a9b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 21:59","title":"A Föld órája előtt és alatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona helyén.","shortLead":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona...","id":"20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90566844-5488-4654-8060-825d468a3e52","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","timestamp":"2019. március. 31. 19:08","title":"Hajdani kubai otthonában megnyílt a Hemingway-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz...","id":"20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61830db9-ed97-4203-b9c7-e4b53ac78746","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:32","title":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, miért vannak orosz katonák Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország – jelentette be Jean-Yves Le Gall, a francia űrkutatási hivatal (CNES) elnöke.","shortLead":"A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország – jelentette be Jean-Yves...","id":"20190331_kinai_urkutatas_franciaorszag_cnes_cnsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4fd2cd-f1f9-4fbf-855e-b9789c50e605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kinai_urkutatas_franciaorszag_cnes_cnsa","timestamp":"2019. március. 31. 14:33","title":"\"Történelmi megállapodás\" Kína és Franciaország között, amelyből az USA kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]