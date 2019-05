Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","shortLead":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","id":"20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b9d3fa-ede5-42a8-bcd2-5e76a17dc74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","timestamp":"2019. május. 23. 19:33","title":"Amerikai finoman jelezte: Dél-Koreának sem kellene Huawei-termékeket használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják meg nekik személyes adataikat.","shortLead":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják...","id":"20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1470f1-9f7c-45b8-9c3e-c04c660a6cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","timestamp":"2019. május. 23. 17:33","title":"Adó-visszatérítést ígér, valójában átverés a NAV nevében küldött e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni nem tudnak.","shortLead":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni...","id":"201921_almainkban_europa_visszainteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a16b3-cf88-4add-b23d-992f8a9540f5","keywords":null,"link":"/itthon/201921_almainkban_europa_visszainteget","timestamp":"2019. május. 25. 16:00","title":"Hont András: Álmainkban Európa visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","shortLead":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","id":"20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd959f-3ad9-444f-92ba-1c528bcc78f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2019. május. 24. 15:46","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy tervezet szigorítás a jelenleg a fővárosban és agglomerációban forgalomban lévő dízelek 88 százalékát érintené. ","shortLead":"Egy tervezet szigorítás a jelenleg a fővárosban és agglomerációban forgalomban lévő dízelek 88 százalékát érintené. ","id":"20190523_szmogriado_euro5_dizel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925fa95-79d0-4a99-9771-937ced918ec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_szmogriado_euro5_dizel","timestamp":"2019. május. 23. 22:02","title":"Szigorítás: Még a viszonylag modern dízelek sem mehetnének Budapesten szmogriadókor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint a dolgozók – ismerték el egy jegyzőkönyvben.","shortLead":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint...","id":"20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925cfda-f335-4cda-9ecc-1f640084f1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","timestamp":"2019. május. 23. 19:51","title":"Írásba adta a győri kormányablak: nincs pénz vécépapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09665ca6-d76e-4895-814e-22c9308fdd8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy megérkezik a meleg idő, az irodákban bekapcsolják a légkondit – a női alkalmazottak pedig fázni kezdenek. Mint kiderült, nem ok nélkül.","shortLead":"Ahogy megérkezik a meleg idő, az irodákban bekapcsolják a légkondit – a női alkalmazottak pedig fázni kezdenek. Mint...","id":"20190524_A_noknek_igazuk_van_amikor_a_hideg_irodakra_panaszkodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09665ca6-d76e-4895-814e-22c9308fdd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca16941-bd06-4224-a389-a547fa22d891","keywords":null,"link":"/elet/20190524_A_noknek_igazuk_van_amikor_a_hideg_irodakra_panaszkodnak","timestamp":"2019. május. 24. 07:24","title":"A nőknek igazuk van, amikor a hideg irodákra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú alapján Orbán a következő tíz évben is főleg a migrációról beszélne.","shortLead":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú...","id":"20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3f59f5-ff8a-4df5-b892-5f2c558a02a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","timestamp":"2019. május. 25. 09:16","title":"Ugyanaz az Orbán-interjú söpör végig a megyei lapokban és a Magyar Nemzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]