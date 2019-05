Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, hova áll a DK?","shortLead":"Kérdés, hova áll a DK?","id":"20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e625fd-54f1-4693-a5ae-1cbd4a1fddfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","timestamp":"2019. május. 28. 16:44","title":"Itt az új EP-mandátumbecslés: van oka félni a Néppártnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van, ami nem változik: Stallone a záró epizódban is véres és dühös lesz. ","shortLead":"Van, ami nem változik: Stallone a záró epizódban is véres és dühös lesz. ","id":"20190528_Cannes_Rambo_elozetes_trailer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645f32ed-d466-4be4-bb0c-a57df44bb415","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Cannes_Rambo_elozetes_trailer","timestamp":"2019. május. 28. 11:44","title":"Kiszivárgott Cannes-ból az új Rambo előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1827cb6d-7301-485b-b6c9-ddec83acf6c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia ráküldte a Quake II-re a ray tracing nevű technológiáját, hogy szebben nézzen ki a 22 éves játék. A végeredmény lenyűgöző.","shortLead":"Az Nvidia ráküldte a Quake II-re a ray tracing nevű technológiáját, hogy szebben nézzen ki a 22 éves játék...","id":"20190527_quake_II_rtx_nvidia_ray_tracing_computex_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1827cb6d-7301-485b-b6c9-ddec83acf6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d28620-ba82-4f04-882f-515c650f714c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_quake_II_rtx_nvidia_ray_tracing_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 16:03","title":"Jön a Quake II felújított változata, és leesik tőle az ember álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 60 éves a legendás cseh típus, és ezt a hibridként is támadó új generáció leleplezésével ünneplik meg. ","shortLead":"Idén 60 éves a legendás cseh típus, és ezt a hibridként is támadó új generáció leleplezésével ünneplik meg. ","id":"20190528_kemfotokon_a_teljesen_uj_skoda_octavia_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7c2079-d745-4ab1-9a01-756c4d7e9581","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_kemfotokon_a_teljesen_uj_skoda_octavia_kombi","timestamp":"2019. május. 28. 11:21","title":"Kémfotókon a teljesen új Skoda Octavia kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","shortLead":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","id":"20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c47cf6-f9ee-4366-a487-186ee3cd8366","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","timestamp":"2019. május. 27. 15:31","title":"Folytatódik Hajós András világslágergyártó műsora, a Dalfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. ","shortLead":"Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. ","id":"20190526_Jogserto_volt_az_erdi_polgarmester_amikor_fejleces_papiron_kampanyolt_a_Fidesz_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8247e2de-9174-496d-8843-b36117beab44","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Jogserto_volt_az_erdi_polgarmester_amikor_fejleces_papiron_kampanyolt_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2019. május. 26. 20:25","title":"Jogsértő volt az érdi polgármester, amikor fejléces papíron kampányolt a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél 100 százalékkal emelkedett a 15 évvel ezelőtti uniós csatlakozáshoz képest. ","shortLead":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél...","id":"20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42e233e-1bbb-4eb2-ba5c-1a46644ee4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","timestamp":"2019. május. 26. 20:28","title":"Itthon élnek a legrosszabbul az emberek a visegrádi országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]