Egy új brit kutatás szerint még a napi 25 kávé sem tesz rosszat a szívnek és az artériáknak – írja a brit The Guardian.

Korábban több tanulmány is arról szólt, hogy a kávéfogyasztás megkeményíti az artériákat, ezáltal rosszat tesz a szívnek, és megemeli a szívroham és az agyvérzés kockázatát is, most azonban egy brit kutatás arra jutott, hogy

napi 5, de akár 25 csésze kávé sem tesz rosszabbat az artériáknak, mintha nem innánk egyáltalán.

Egy londoni egyetem kutatói a több mint 8 ezer, a vizsgálatban részt vevő embert három csoportba osztották: az első csoportba azok kerültek, akik kevesebb, mint egy csésze kávét ittak naponta, a második csoportba azok, akik napi 1-3 csészével ittak, a harmadikba pedig azok, akik 3-nál is többet, de volt köztük olyan, aki 25 csészével is megivott egy nap.

A kutatók viszont arra jutottak, hogy még azoknál sem következett be változás az artériákban, akik napi 25 kávét ittak, a kutatók szerint így a kávé egyáltalán nem káros az érrendszerre.