[{"available":true,"c_guid":"05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb Pixel-készülékek tulajdonosai.","shortLead":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb...","id":"20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc789f-78af-4d46-9016-fa63f05995f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","timestamp":"2019. június. 04. 14:03","title":"Úgy gondolta a Google, turbózza picit az olcsóbb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Gulyás Gergely Fidesz-alelnök, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a német Die Weltnek.","shortLead":"Erről Gulyás Gergely Fidesz-alelnök, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a német Die Weltnek.","id":"20190604_A_Fidesz_mar_maradna_a_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3795211d-74fa-4ce2-bea9-767ed3402d33","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_A_Fidesz_mar_maradna_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 04. 12:43","title":"A Fidesz már maradna a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek, hogy a névválasztás összhangban legyen a hivatalos történelemszemlélettel is. A kalinyingrádi légikikötő például a közakarat ellenére sem viselheti Immanuel Kant nevet. A jövőben viszont már nincs Seremetyevo, Vnukovo vagy Domogyedovo repülőtér.","shortLead":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek...","id":"20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68505ca1-364f-4b6f-a936-1ffdd7802be1","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Oroszországot is elérte a nagy reptérátnevezési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","shortLead":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","id":"20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f896f7-89bf-46fc-a209-10fed003e2db","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","timestamp":"2019. június. 03. 21:25","title":"Viharos lehet a kedd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet tartalmaz.","shortLead":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet...","id":"20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add7e03-cae8-49e0-8327-becd77d2da5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","timestamp":"2019. június. 05. 11:03","title":"Csináltak az orvosok egy 3x2 centis pumpáló tapaszt, amit rá kell varrni a beteg szívére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele kötött szerződést. Erre lemondott a párt fővárosi alelnöke.","shortLead":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele...","id":"20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be896237-9102-42f1-b35a-705b7ba16e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","timestamp":"2019. június. 03. 15:36","title":"Lemond az LMP budapesti alelnöke, amiért a párt felmondta a Puzsérral kötött szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]