A Sziget VIP-részlegében bukkant fel Anya Taylor-Joy és férje

A színésznő FKA Twigs koncertjére érkezett, a backstage-ből filmezte az énekesnőt.

  • HVG HVG
A Sziget VIP-részlegében bukkant fel Anya Taylor-Joy és férje

Anya Taylor-Joy amerikai színésznő szombat este ellátogatott a Sziget Fesztiválra – szúrta ki a 24.hu a MusicDaily portálon közzétett fotókra hivatkozva. A 29 éves sztár férjével, Malcolm McRae zenésszel bukkant fel a VIP-részlegen FKA Twigs koncertjén, akiről még videót is készített (a linkelt Instagram-történet még vasárnap estig látható). 

A színésznő elsősorban a Dűne harmadik részének forgatása miatt tartózkodik Budapesten, de a szabadidejében több helyre és eseményre is ellátogat a városban – nemrég például Zendayával a Déryné étteremben fotózkodott, múlt héten pedig a Magyar Nagydíjon volt a Hungaroringen, ugyancsak férjével. 

Permetparti, izzadtság, forró hangulat – képeink a Sziget kánikulai szombatjáról

A Sziget negyedik napján beköszöntött a forróság, de némi előrelátó délutáni szunyókálás után töretlen lelkesedéssel folytatódott a parti. Bohemian Betyars, Sevdaliza, Anyma és az évszakhoz öltözött fesztiválozók – a HVG szombati fotói.

Nyitókép: Lakos Gábor

2025 32. lapszám