A Sziget VIP-részlegében bukkant fel Anya Taylor-Joy és férje

Anya Taylor-Joy amerikai színésznő szombat este ellátogatott a Sziget Fesztiválra – szúrta ki a 24.hu a MusicDaily portálon közzétett fotókra hivatkozva. A 29 éves sztár férjével, Malcolm McRae zenésszel bukkant fel a VIP-részlegen FKA Twigs koncertjén, akiről még videót is készített (a linkelt Instagram-történet még vasárnap estig látható).
Anya Taylor-Joy no Sziget Festival, em Budapeste. pic.twitter.com/POnVqHEGe9— Info Anya Brasil (@infoanyabrasil) August 9, 2025
A színésznő elsősorban a Dűne harmadik részének forgatása miatt tartózkodik Budapesten, de a szabadidejében több helyre és eseményre is ellátogat a városban – nemrég például Zendayával a Déryné étteremben fotózkodott, múlt héten pedig a Magyar Nagydíjon volt a Hungaroringen, ugyancsak férjével.
Nyitókép: Lakos Gábor