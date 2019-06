Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","shortLead":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","id":"20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b755b46-8cde-480b-82b3-2f7acef438d7","keywords":null,"link":"/sport/20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","timestamp":"2019. június. 05. 12:26","title":"\"Fontos, hogy ma már senki nem beszél a FIFA kapcsán korrupcióról\", mondta a FIFA elnöke, majd újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","shortLead":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","id":"20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39f6e6-3c15-4dd9-9757-3b5ff51c24f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","timestamp":"2019. június. 04. 09:49","title":"Piacra dobták minden idők legismertebb maffiózójának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d6ba41-d503-4ed3-9875-e4ad54af8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált újkori 8-as sorozat legerősebb kivitele az M5-ös hajtásláncát kapta meg.","shortLead":"A tavaly debütált újkori 8-as sorozat legerősebb kivitele az M5-ös hajtásláncát kapta meg.","id":"20190605_itt_a_vadonatuj_bmw_m8_625_loero_kupe_es_kabrio_formaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d6ba41-d503-4ed3-9875-e4ad54af8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727b7fbe-3ad7-4f5a-ba11-bbfce4fa2e7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_itt_a_vadonatuj_bmw_m8_625_loero_kupe_es_kabrio_formaban","timestamp":"2019. június. 05. 08:21","title":"Itt a vadonatúj BMW M8: 625 lóerő kupé és kabrió formában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám valójában lesújtó bírálatok csokra a Tanácsnak benyújtott vélemény. Szó esik benne a burjánzó korrupcióról, a szegényekkel szembeni diszkriminációról, a CEU-ról és az MTA-ról is.","shortLead":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám...","id":"20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0b6059-f163-4937-9dda-49874b72c3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","timestamp":"2019. június. 05. 15:00","title":"Elemzésbe csomagolva dorongolta le a kormányt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","shortLead":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","id":"20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a94ab58-727c-4b39-acd6-d0a67488c7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","timestamp":"2019. június. 04. 08:38","title":"Nem járt a 3-as metró az Árpád híd és Újpest-központ között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkenti szerdán.","shortLead":"A Mol 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkenti szerdán.","id":"20190603_tankolas_benzin_gazolaj_olcsobb_lesz_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ab779-774d-4271-81a8-ca5675250163","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_tankolas_benzin_gazolaj_olcsobb_lesz_mol","timestamp":"2019. június. 03. 21:09","title":"Olcsóbb lesz a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti elhalálozás, a nyugat-nílusi és a Dengue-láz vagy a rendkívül allergén parlagfű további terjedése, de az is, hogy hőhullámok idején még aludni sem lehet rendesen. Mit lehet tenni? Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének javaslatai.","shortLead":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti...","id":"20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760dec5-701f-4637-94d3-a19aeb75fc06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","timestamp":"2019. június. 04. 11:03","title":"Kicsinál minket a klímaváltozás, ez már egyre biztosabb – de még tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]