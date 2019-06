Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","shortLead":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","id":"20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c229966f-053d-4edd-b6de-ed943a3fe999","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","timestamp":"2019. június. 05. 10:51","title":"Egy ukrán teherhajó miatt le kellett lassítania a Clark Ádám úszódarunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve a fehér felsőbbrendűséget dicsőítő, valamint az egyéb szélsőséges nézeteket terjesztő tartalmakat a YouTube videomegosztóról – jelentette be szerdán a cég.","shortLead":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve...","id":"20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2667c8e4-5cf4-4f41-ade3-f5fc146170b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. június. 06. 08:13","title":"Törlik a gyűlöletkeltő és szélsőséges videókat a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékosok által összeállított csapatba került be. ","shortLead":"A játékosok által összeállított csapatba került be. ","id":"20190605_gulacsi_peter_legjobb_kapus_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b746d194-bdd0-49f4-b7f7-d43307dce558","keywords":null,"link":"/sport/20190605_gulacsi_peter_legjobb_kapus_bundesliga","timestamp":"2019. június. 05. 15:58","title":"Gulácsi az év kapusa a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata bejelentette, hogy egy év után távozik a kapusuk.","shortLead":"A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata bejelentette, hogy egy év után távozik a kapusuk.","id":"20190605_gianluigi_buffon_paris_saint_germain_tavozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503bcf-b6e0-434f-8523-35d89243c33c","keywords":null,"link":"/sport/20190605_gianluigi_buffon_paris_saint_germain_tavozas","timestamp":"2019. június. 05. 18:14","title":"Buffon elhagyja a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c39b83f-3e03-49ac-91ac-2115cb44308b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Semmelweis Egyetem és a dél-koreai rendőrség képviselője Budapesten a dunai hajóbaleset halálos áldozatainak azonosításáról. ","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Semmelweis Egyetem és a dél-koreai rendőrség képviselője...","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c39b83f-3e03-49ac-91ac-2115cb44308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36332ca5-adc6-4180-bb4a-6926646e0abb","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositasa","timestamp":"2019. június. 06. 11:43","title":"Elmondták a rendőrök, hogyan azonosítják a Hableány tragédiájának áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, mikor férhet oda a szerdán elsüllyedt Hableány roncsaihoz a 200 tonnát emelni képes Clark Ádám hajódaru.\r

\r

","shortLead":"Kérdés, mikor férhet oda a szerdán elsüllyedt Hableány roncsaihoz a 200 tonnát emelni képes Clark Ádám hajódaru.\r

\r

","id":"20190605_Elindult_a_Hableanyt_kiemelni_kepes_uszodaru_Komarombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f877c41c-a166-4bdc-87ef-14b858d9f566","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Elindult_a_Hableanyt_kiemelni_kepes_uszodaru_Komarombol","timestamp":"2019. június. 05. 08:17","title":"Elindult a Hableányt kiemelni képes úszódaru Komáromból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, hogy mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és a Nemzeti Futóversenyt. Az MVM válaszolt először, az állami cég azt közölte, idén összesen 150 millió forinttal támogatta a két eseményt. ","shortLead":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, hogy mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és...","id":"20190606_150_millio_forinttal_tolja_meg_az_MVM_Rogan_Ceciliaekhoz_kotheto_sportrendezvenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046c817b-cbf0-4722-8fb7-d51abbb4c743","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_150_millio_forinttal_tolja_meg_az_MVM_Rogan_Ceciliaekhoz_kotheto_sportrendezvenyeket","timestamp":"2019. június. 06. 08:39","title":"150 millió forinttal tolja meg az MVM a Rogán Cecíliához köthető sporteseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is titkosítaná az ilyen adatokat egy új törvényjavaslat szerint a kormány.\r

\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is...","id":"20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4147447d-81db-4836-ab60-5ebfa255c6d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","timestamp":"2019. június. 05. 07:43","title":"Öt évig titkolná a kormány, hogyan csábít ide cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]