Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. Most a Telekom ügyfeleit próbálják csalók átverni 2019. június. 10. 10:35 A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. A CIA informátora lehetett Kim Dzsong Un féltestvére 2019. június. 11. 05:13 Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes államfőnek vasárnap a moldovai alkotmánybíróság. Mélyül a belpolitikai válság Moldovában, már az elnököt is leváltották 2019. június. 09. 11:03

Jövő héttől a budapesti Belváros közepén pár méterre lesznek egymástól. Ez a hely lehet a magyar Aldi-Lidl-párharc emblémája 2019. június. 09. 21:14 A valós szám ennél sokkal nagyobb is lehet, mivel az ételek és italok csak kis csoportját elemezték a műanyag-fertőzöttség mértékét vizsgálva. A tudósok kutatása szerint a palackozott vizek gyakori fogyasztása drámaian megnövelik az elfogyasztott nanorészecskék mennyiségét. Ön mennyi műanyagrészecskét eszik meg egy évben? Eláruljuk: 50 000-et 2019. június. 11. 07:03 Eláruljuk: 50 000-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d945f53e-c169-4784-ada0-8b8b567d3503","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román Nemzeti Védelmi Minisztérium memorandumot készít elő, amelyben hivatalosan kéri a kormánytól az Úzvölgyi katonatemető gondozásának átvételét - közölte vasárnap Gabriel Les védelmi miniszter a Mediafax hírügynökségnek. A román Nemzeti Védelmi Minisztérium memorandumot készít elő, amelyben hivatalosan kéri a kormánytól az Úzvölgyi katonatemető gondozásának átvételét - közölte vasárnap Gabriel Les védelmi miniszter a Mediafax hírügynökségnek. Úzvölgyi katonatemető: új javaslattal áltak elő a románok 2019. június. 09. 18:25

A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé vasárnap, amelyben Emmanuel Macron köztársasági elnököt támogatásukról biztosítják két héttel azután, hogy pártjuk, az Európai Néppárthoz tartozó LR alig 8,5 százalékos támogatottsággal a negyedik helyen végzett az európai parlamenti választásokon, a pártvezető Laurent Wauquiez pedig lemondott tisztségéről. Macron mögött a jobboldali francia polgármesterek 2019. június. 09. 15:30 A baleset miatt a közlekedők két sávon haladhatnak, torlódásra kell számítani. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason – toródás alakul 2019. június. 09. 15:24