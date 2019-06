Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két szettben ütötte ki spanyol ellenfelét a legjobb 16 közé jutásért.","shortLead":"Két szettben ütötte ki spanyol ellenfelét a legjobb 16 közé jutásért.","id":"20190611_fucsovics_marton_stuttgart_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2debb8e4-6e17-49db-8a94-483d19618fac","keywords":null,"link":"/sport/20190611_fucsovics_marton_stuttgart_tenisztorna","timestamp":"2019. június. 11. 13:23","title":"Továbbjutott Fucsovics Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WikiLeaks alapítója több évtized börtönre számíthat, ha elítélik.","shortLead":"A WikiLeaks alapítója több évtized börtönre számíthat, ha elítélik.","id":"20190611_Hivatalosan_is_kertek_Londontol_Assange_kiadatasat_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c698c66-55fc-4675-b7cd-7495e22de07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Hivatalosan_is_kertek_Londontol_Assange_kiadatasat_az_amerikaiak","timestamp":"2019. június. 11. 06:01","title":"Hivatalosan is kérték Londontól Assange kiadatását az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2168b81-0197-4da1-84d4-9967e999eca5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség vasárnap honlapján.","shortLead":"Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség...","id":"20190609_Drontilalom_maris_intezkedniuk_kellett_a_rendoroknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2168b81-0197-4da1-84d4-9967e999eca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4adfcc-8b34-459e-9630-68fbdc3c76b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Drontilalom_maris_intezkedniuk_kellett_a_rendoroknek","timestamp":"2019. június. 09. 20:03","title":"Dróntilalom: máris intézkedniük kellett a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","shortLead":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","id":"20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae867-8864-4434-b39e-aa74f73789af","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","timestamp":"2019. június. 11. 11:16","title":"Megrendítő képen tisztelegnek a Hableány egyik áldozatának holtteste előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházból lopott autóval száguldozott, végül a traffipax buktatta le.","shortLead":"Kórházból lopott autóval száguldozott, végül a traffipax buktatta le.","id":"20190610_F_Rolandnak_nem_volt_konkret_uticelja_csak_el_akarta_hagyni_Bekes_megyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2bc3d9-1790-4b83-a17b-5e3871e07c35","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_F_Rolandnak_nem_volt_konkret_uticelja_csak_el_akarta_hagyni_Bekes_megyet","timestamp":"2019. június. 10. 18:10","title":"F. Rolandnak nem volt konkrét úticélja, csak el akarta hagyni Békés megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új tanulmány szerint. A valós szám ennél sokkal nagyobb is lehet, mivel az ételek és italok csak kis csoportját elemezték a műanyag-fertőzöttség mértékét vizsgálva. A tudósok kutatása szerint a palackozott vizek gyakori fogyasztása drámaian megnövelik az elfogyasztott nanorészecskék mennyiségét.","shortLead":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új...","id":"20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9c008-9b00-43dd-bfe8-d43917065777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","timestamp":"2019. június. 11. 07:03","title":"Ön mennyi műanyagrészecskét eszik meg egy évben? Eláruljuk: 50 000-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828a4086-136f-4a9b-851c-9d549acd55c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a kör.","shortLead":"Egyre bővül a kör.","id":"20190610_Schmuck_Andor_is_fopolgarmester_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828a4086-136f-4a9b-851c-9d549acd55c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a8cb-11de-4e32-8a02-7f90cccea8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Schmuck_Andor_is_fopolgarmester_lenne","timestamp":"2019. június. 10. 12:35","title":"Bréking: Schmuck Andor is főpolgármester lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]