Kutyákra akár halálos betegséget is terjeszthetnek a lepkeszúnyogok.

Új, kutyákra és emberekre is veszélyes betegséget terjesztenek a szúnyogok Magyarországon: a leishmaniasis nevű betegséget a fertőzött lepkeszúnyogok terjesztik, de eddig csak a mediterrán régióban fordult elő.

A betegség elsősorban Ázsia, Kelet-Afrika, Közép- és Dél-Amerika országainak népességét érinti, de a Földközi-tenger menti országok lakosai és kedvencei is veszélyben vannak, sőt, már hazánkban is diagnosztizálták a háziállatokra, azon belül is elsősorban a kutyákra, illetve az emberekre veszélyes betegséget, a fertőzést közvetítő lepkeszúnyogok ugyanis az éghajlatváltozással egyre tovább tudnak jutni Északra.

A leishmaniasis általában a kutya lesoványodásával, a nyirokcsomók megduzzadásával, a bőr pikkelyesedésével jár. Súlyosabb esetben vese- és májelégtelenség, orrvérzés, hasmenés, ízületi gyulladás, szem- és idegrendszeri problémák is jelentkezhetnek az állatoknál. Emberek esetében bőrelváltozások, fekélyek alakulnak ki, a betegség pedig a fertőzött anyáról a gyerekekre is átterjed.

A szívférgességet a hazai szúnyogfajok és a koreai szúnyog terjeszti, kutyáknál először fáradékonyság formájában jelentkezik, ha nem kezelik időben, akkor állóképesség-romlással, köhögéssel és légszomjjal járhat. A betegség súlyosbodása akár a kutya életébe is kerülhet. Embernél a bőralatti szövetekben elhelyezkedő féreg helyi elváltozást okozhat. A fájdalmas, gyulladt csomók leggyakrabban a felsőtesten jelentkeznek.

Lukács Zoltán, a Bayer Hungária Kft. állatorvosi regionális marketing menedzsere, kisállatklinikus szakállatorvos szerint bár a szívférgességet már egyre több felelős állattartó ismeri, más, szúnyogok vagy lepkeszúnyogok által terjesztett betegségre még nincs felkészülve Magyarország. "Pedig a leishmaniasis már a határainkon 'kopogtat', és a környező országokban évek óta több humán és állatorvosi esetet is diagnosztizálnak. A védekezés egyszerű eleme a megelőzés. Védjük a kutyákat a szúnyogcsípés ellen, repellens hatású termék alkalmazásával" – mondta.

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem mikrobiológusa a különböző szúnyogfajok által terjesztett betegségek kutatásával foglalkozik. Elmondása szerint ma Magyarországon 50-52 szúnyogfajt tartunk számon, és az új fajok megjelenésével folyamatosan számolnunk kell. Rámutatott, hogy az úgynevezett inváziós fajokat a laikusoknak nagyon nehéz felismerniük, de abban különböznek, hogy nappal aktívabbak a hazai társaiknál.

Kemenesi szerint ha sok a fogékony gazdaszervezet egy helyen, és a fertőzés megjelenik, hamar magasfokú jelenlétet ér el. Állatmenhelyeken is vizsgálódott, és arra jutott, hogy ezek a helyek kiváló elosztóközpontként működnek, és bizonyos szúnyogfajok, szerencsétlenségünkre a koreai szúnyog, amely Oroszországban és Dél-Kelet Ázsiában volt csak őshonos, aktívabban felelőssé tehető a szívférgesség terjesztéséért Magyarországon.