Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45162aef-c74b-4b86-b519-aec26b489999","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a robogón olyan sok lámpa található, hogy az vélhetően már a motor össztömegére, légellenállásra és fogyasztására is kihatással van.","shortLead":"Ezen a robogón olyan sok lámpa található, hogy az vélhetően már a motor össztömegére, légellenállásra és fogyasztására...","id":"20190614_a_nap_fotoi_lampatuladagolasban_szenvedo_kismotor_a_balatonnal_vespa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45162aef-c74b-4b86-b519-aec26b489999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57fe7ea-e9cf-4062-8d65-96e2cf7a1984","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_a_nap_fotoi_lampatuladagolasban_szenvedo_kismotor_a_balatonnal_vespa","timestamp":"2019. június. 14. 06:41","title":"A nap fotói: lámpa-túladagolásban szenvedő kismotor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","shortLead":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","id":"20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de001a-4ee6-48d6-83ae-fd78589ed92e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","timestamp":"2019. június. 13. 14:21","title":"Pedagógusok: A kormány felrúgta a stratégiai megállapodást, ősztől többnapos sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait teljesíti.","shortLead":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait...","id":"20190612_ikea_ori_living_okosbutor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5725c81-7034-410d-bfa4-2e61399aafa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_ikea_ori_living_okosbutor","timestamp":"2019. június. 12. 08:03","title":"Sokan fognak örülni az IKEA új \"csodabútorának\", ami rengeteg helyet spórol a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","shortLead":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","id":"20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b1b08-c2d3-457a-95d3-40d152756d24","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","timestamp":"2019. június. 12. 11:02","title":"Hőség: Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"7,2 millió dollárt keresett Zlatan Ibrahimovic, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi fizetésének.","shortLead":"7,2 millió dollárt keresett Zlatan Ibrahimovic, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi fizetésének.","id":"20190612_Amerikai_kereseti_rekordot_dontott_Ibrahimovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a47e3-0fab-463c-9304-a141fdd3cda0","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Amerikai_kereseti_rekordot_dontott_Ibrahimovic","timestamp":"2019. június. 12. 20:34","title":"Amerikai kereseti rekordot döntött Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","id":"20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e73082-100d-4178-83d5-c47a5c5641d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","timestamp":"2019. június. 12. 18:50","title":"Tíz gyerek és három felnőtt sérült meg, amikor egy kisbusz és egy autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","shortLead":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","id":"20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596f8524-88d0-41ce-8ed8-ab275c7ef197","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","timestamp":"2019. június. 13. 19:33","title":"Különleges mobiljátékot csinált a remek Stranger Things sorozatából a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított a mentéshez.","shortLead":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított...","id":"20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67030f7-a6d9-4536-a65c-51d67887253c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Több tízmillió forintba került a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]