Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meglehetősen otromba módon helyez ki reklámokat még csúcstelefonjai záróképernyőjére is a Huawei.","shortLead":"Meglehetősen otromba módon helyez ki reklámokat még csúcstelefonjai záróképernyőjére is a Huawei.","id":"20190614_huawei_honor_telefonok_zarokepernyo_hatterkep_booking_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b8a797-e930-48d9-8adf-d241b96d33d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_huawei_honor_telefonok_zarokepernyo_hatterkep_booking_hirdetes","timestamp":"2019. június. 14. 09:03","title":"Ön kifizet 330 ezret egy telefonért, aztán a Huawei elkezd rá reklámokat küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","shortLead":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","id":"20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f3ee48-9247-4141-9a0d-71f311f29e93","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","timestamp":"2019. június. 14. 13:40","title":"Emlékmű lehet a Hableány hajóroncsának orrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, a kormánypárt felkérte a kapust, hogy induljon a Fidesz színeiben a szombathelyi polgármester-választáson.","shortLead":"Úgy tudni, a kormánypárt felkérte a kapust, hogy induljon a Fidesz színeiben a szombathelyi polgármester-választáson.","id":"20190614_Kiraly_Gabor_lehet_a_Fidesz_jeloltje_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62508564-3b5b-410a-a447-e7d22e379bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Kiraly_Gabor_lehet_a_Fidesz_jeloltje_Szombathelyen","timestamp":"2019. június. 14. 08:50","title":"Király Gábor lehet a Fidesz jelöltje Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt hosszú életű. ","shortLead":"Nem volt hosszú életű. ","id":"20190614_Torolte_a_videot_a_szolnoki_teve_amelyiken_Orban_Gaspar_katonai_eskutetele_volt_lathato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2828e23-6c28-4c40-ac24-9b1454a4fc08","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Torolte_a_videot_a_szolnoki_teve_amelyiken_Orban_Gaspar_katonai_eskutetele_volt_lathato","timestamp":"2019. június. 14. 10:29","title":"Törölte a videót a szolnoki tévé, amelyiken Orbán Gáspár katonai eskütétele volt látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12081656-c299-499c-a8a4-9fbbd457ae75","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG szubjektív címmustrája a jubileum alkalmából. A holnapután záruló könyvhétre természetesen jóval több könyv jelent meg.","shortLead":"A HVG szubjektív címmustrája a jubileum alkalmából. A holnapután záruló könyvhétre természetesen jóval több könyv...","id":"201923_kilencvenszer_egy_mondat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12081656-c299-499c-a8a4-9fbbd457ae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381a182c-572a-4d06-9e86-cc93020c1384","keywords":null,"link":"/kultura/201923_kilencvenszer_egy_mondat","timestamp":"2019. június. 15. 07:30","title":"Kilencvenszer egy mondat a 90. könyvhét kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","shortLead":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","id":"20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f917a8-28b5-4091-a6fd-8d358dd63ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","timestamp":"2019. június. 14. 13:03","title":"Autós játékok jönnek a Teslákba, a kormánnyal kell majd irányítani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","shortLead":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","id":"20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd9557f-60f9-4c6b-9033-4a248733c49c","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:30","title":"Miniszteri biztos lesz a Menekültügyi Hivatal eddigi vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de a Facebookon az esetet közlők szerint még pénteken is érezni lehetett a szagát.","shortLead":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de...","id":"20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6972f25e-5c1e-4244-9bf4-14b2110f4dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","timestamp":"2019. június. 14. 19:21","title":"A tóból kikerült haltetemek és vízi növények hevertek a városligeti Királydombnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]