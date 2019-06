Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani az eljárás alá vontakat a választási jelöltségtől, hacsak nem ítélte már őket bíróság hosszabb börtönbüntetésre.","shortLead":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani...","id":"20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9809f6-2d45-42e4-bee1-70f7434cf9af","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","timestamp":"2019. június. 16. 13:03","title":"Az új indiai parlamenti képviselők majdnem fele ellen folyik büntetőeljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49732-b22b-4376-a522-6d68d8fcd1a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idővel mesterséges zátony lesz belőle, amelynél a remények szerint szívesen búvárkodnak majd a pénzes turisták. ","shortLead":"Idővel mesterséges zátony lesz belőle, amelynél a remények szerint szívesen búvárkodnak majd a pénzes turisták. ","id":"20190615_torokorszag_repulogep_airbus_mesterseges_zatony_buvarok_marvany_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49732-b22b-4376-a522-6d68d8fcd1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe380e7-34f2-40c8-a693-6d57455ea1ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_torokorszag_repulogep_airbus_mesterseges_zatony_buvarok_marvany_tenger","timestamp":"2019. június. 15. 17:25","title":"Szándékosan süllyesztettek el egy repülőt Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","shortLead":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","id":"20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d186cbe-6b24-47cd-8b5a-c94fdafe1327","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 16. 15:28","title":"A Chelsea-től érkezik a Juventus új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","shortLead":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","id":"20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d650fab-35d2-43ca-9bf4-421cdd754019","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. június. 17. 10:15","title":"Fotók: Megint eltűnt a 4-es, 6-os pályája a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki a fejlesztője, már nem is csodálkozunk: a Gmailről van szó.","shortLead":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki...","id":"20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f49-b292-4988-ba8a-2003a7d98cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2019. június. 17. 10:03","title":"Önnél is megvan? Átlépte az 5 milliárd letöltést a legnépszerűbb e-mail-alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg. HVG-Ténytár.","shortLead":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg...","id":"201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f9c59-e4e5-445f-bbc5-7d31f85502ba","keywords":null,"link":"/elet/201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","timestamp":"2019. június. 16. 08:00","title":"Akkor \"hozza\" a legtöbb gyereket a gólya, amikor elindul Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","shortLead":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","id":"20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301a4b26-36e9-48c1-b79a-13811610a320","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","timestamp":"2019. június. 17. 11:15","title":"Leláncolva engedték a folyóba, azóta is keresik a szabadulóművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]