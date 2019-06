Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Programját a lakossággal összefogva szeretné összeállítani az ellenzék polgármester-jelöltje.","shortLead":"Programját a lakossággal összefogva szeretné összeállítani az ellenzék polgármester-jelöltje.","id":"20190619_Bemutatkozott_az_osszellenzeki_jelolt_Esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f37046-df5f-4f90-bbd1-6d66dc6ae1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Bemutatkozott_az_osszellenzeki_jelolt_Esztergomban","timestamp":"2019. június. 19. 06:23","title":"Bemutatkozott az összellenzéki jelölt Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is okozhat. A WHO másodjára ad ki miatta figyelmeztetést.","shortLead":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is...","id":"20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c01547-5703-409c-a144-422ea97f0b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","timestamp":"2019. június. 17. 19:33","title":"Veszélyes, Magyarországon is elérhető \"csodagyógyszer\" miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022248c9-edbe-41d4-af5b-529325bde797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer magjában található fekete lyukat ugyan nem látni, de a környezete nagyon izgalmas dolgot rejt.","shortLead":"A Tejútrendszer magjában található fekete lyukat ugyan nem látni, de a környezete nagyon izgalmas dolgot rejt.","id":"20190618_fekete_lyuk_sagittarius_a_tejutrendszer_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022248c9-edbe-41d4-af5b-529325bde797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b511119-0a65-4415-80f3-e4487392b2f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_fekete_lyuk_sagittarius_a_tejutrendszer_csillagaszat","timestamp":"2019. június. 18. 12:03","title":"Megnézték a Tejútrendszer fekete lyukát, és furcsa dolgot láttak körülötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg túlzsúfolt budapesti elővárosi vonalakra, ahol pedig nagy szükség van rájuk. Két hatrészes szimpla motorvonat tudja csak kiváltani azt a kapacitást, amit egy emeletes vonat nyújt. ","shortLead":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg...","id":"20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0c748-bfee-4e70-a02d-1aea92b8137b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","timestamp":"2019. június. 18. 16:48","title":"Tényleg akkorát hibázott a MÁV az emeletes vonatok megvásárlásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8d7b3b-87af-4a29-9dfb-0f338973cbf1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Most élünk jobban, vagy harminc éve? Az árak alapján válaszoljuk meg a kérdést. ","shortLead":"Most élünk jobban, vagy harminc éve? Az árak alapján válaszoljuk meg a kérdést. ","id":"20190619_1989_amikor_egy_mosogepert_harom_honapig_kellett_dolgozni_arak_fizetesek_valtozasa_rendszervaltas_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d8d7b3b-87af-4a29-9dfb-0f338973cbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a074b6b-9ed0-4600-841b-116fbd4e39a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_1989_amikor_egy_mosogepert_harom_honapig_kellett_dolgozni_arak_fizetesek_valtozasa_rendszervaltas_ota","timestamp":"2019. június. 19. 06:30","title":"1989: amikor egy mosógépért három hónapig kellett dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3114ec-ab35-4689-9037-f733af745051","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DMZ fesztivál a békét és a szabadságot propagálja, itt lépett fel a pécsi Mongooz and the Magnet. Több koreai-magyar kulturális programot visszamondtak idén a Hableány-katasztrófa miatt.","shortLead":"A DMZ fesztivál a békét és a szabadságot propagálja, itt lépett fel a pécsi Mongooz and the Magnet. Több koreai-magyar...","id":"20190619_A_ket_Korea_kozotti_senkifoldjen_lepett_fel_a_magyar_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f3114ec-ab35-4689-9037-f733af745051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ec36f0-d7bd-4a3e-ac49-a2931a827e8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_A_ket_Korea_kozotti_senkifoldjen_lepett_fel_a_magyar_zenekar","timestamp":"2019. június. 19. 05:54","title":"A két Korea közötti senkiföldjén lépett fel a magyar zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","shortLead":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","id":"20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987866da-be12-4b1c-bf63-07576b6f1364","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","timestamp":"2019. június. 18. 11:13","title":"Etióp keresztény vezetők nyugtatták Orbán Viktort, hogy nem küldenek bevándorlókat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]