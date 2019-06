Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által bemutatott sminkek.","shortLead":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által...","id":"20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f345b2a-e237-48dc-b970-eb0387df2a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","timestamp":"2019. június. 19. 12:03","title":"Ha sminkeli magát, örülni fog a YouTube újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2190bca6-1322-43be-b7b6-1e0d8d895ad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarták rábírni, hogy ne játsszon éjszaka hangosan.","shortLead":"Így akarták rábírni, hogy ne játsszon éjszaka hangosan.","id":"20190618_Videojatekfuggo_probalta_megmergezni_a_csaladjat_mert_kikapcsoltak_a_wifijet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2190bca6-1322-43be-b7b6-1e0d8d895ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be811dd2-3220-42ba-ad10-26db12ae5f57","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Videojatekfuggo_probalta_megmergezni_a_csaladjat_mert_kikapcsoltak_a_wifijet","timestamp":"2019. június. 18. 13:46","title":"Videójátékfüggő próbálta megmérgezni a családját, mert kikapcsolták a wifijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB nevű orosz pénzügyi óriáscéggel, amely a Kreml kontrollja alatt áll, és jelenleg nyugati szankciók sújtják – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében.","shortLead":"A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB...","id":"20190620_Direkt36_Putyinhoz_bekotott_penzugyi_oriashoz_kotodik_a_Budapestre_koltozo_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82762226-714e-462d-8146-a2d8a5de43d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Direkt36_Putyinhoz_bekotott_penzugyi_oriashoz_kotodik_a_Budapestre_koltozo_bank","timestamp":"2019. június. 20. 08:06","title":"Direkt36: Putyinhoz bekötött pénzügyi óriáshoz kötődik a Budapestre költöző bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc2570-a24d-4640-a8fe-514fbae5bc16","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","timestamp":"2019. június. 18. 16:39","title":"Szürreális alkotás született: valaki összevágta a Csernobil főcímét Jóbarátok-stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben.","shortLead":"A rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben.","id":"20190618_Iden_is_betiltottak_Isztambulban_a_meleg_meltosag_menetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943656b9-bcca-46d6-9ba6-ad6a1b99f3a3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Iden_is_betiltottak_Isztambulban_a_meleg_meltosag_menetet","timestamp":"2019. június. 18. 20:36","title":"Idén is betiltották Isztambulban a meleg méltóság menetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság.","shortLead":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki...","id":"20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead3407e-7471-4b65-b9fb-6530e033c27d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","timestamp":"2019. június. 18. 13:42","title":"Kimondta az Európai Bíróság: uniós jogot sért a német autópályadíj-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","shortLead":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","id":"20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be393c31-6238-437f-b3c1-1d091819fec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","timestamp":"2019. június. 19. 09:12","title":"Egy hétfőn árokba hajtott busz miatt teljes útlezárás van az M3-as egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógushiány miatt eltekintenek a nyelvvizsgától.\r

\r

","shortLead":"A pedagógushiány miatt eltekintenek a nyelvvizsgától.\r

\r

","id":"20190618_Diploma_nelkul_is_elkezdheto_a_tanari_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f5569e-c606-4dd0-8cc5-99fef741534d","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Diploma_nelkul_is_elkezdheto_a_tanari_palya","timestamp":"2019. június. 18. 11:53","title":"Diploma nélkül is elkezdhető a tanári pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]