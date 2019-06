Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át megint a tízezer dollárt.","shortLead":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át...","id":"20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244d8e1-ac27-47ee-bc6a-2442bb18102b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 18:42","title":"Szárnyal a kriptovaluták árfolyama a Facebook Librája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefffdad-aae5-438a-b875-16a8eb762d07","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vannak, akik szinte „hajlamosak” a placebóra.","shortLead":"Vannak, akik szinte „hajlamosak” a placebóra.","id":"20190625_Fajdalomuzes_gyogyszer_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefffdad-aae5-438a-b875-16a8eb762d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e00b85f-690c-4cc8-bb2d-0d09a6b1cdeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190625_Fajdalomuzes_gyogyszer_nelkul","timestamp":"2019. június. 25. 07:20","title":"Fájdaloműzés gyógyszer nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek lebontották a Kutyapárt által emelt szombathelyi buszmegállót, amely ellen a helyi fideszes képviselő is kikelt.","shortLead":"Ismeretlenek lebontották a Kutyapárt által emelt szombathelyi buszmegállót, amely ellen a helyi fideszes képviselő is...","id":"20190625_A_Kutyapart_szerint_gyonyoruen_kitervel_aljassaggal_bontottak_le_buszmegallojukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd346c9b-80a9-41b2-b50c-da4d6e0323bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_Kutyapart_szerint_gyonyoruen_kitervel_aljassaggal_bontottak_le_buszmegallojukat","timestamp":"2019. június. 25. 10:26","title":"A Kutyapárt szerint gyönyörűen kitervelt aljasság, ahogyan lebontották a buszmegállójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nap alatt egy hivatalos programjuk volt, de mindent megnéztek a városban, ami az útikönyvek szerint kötelező. 