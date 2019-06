Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddb5e2dd-2f95-4982-8191-1b678f0bea3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatdöntő ülést tartott a Monetáris Tanács, itt a piaci reakció.","shortLead":"Kamatdöntő ülést tartott a Monetáris Tanács, itt a piaci reakció.","id":"20190625_Kilott_a_forint_miutan_az_MNB_megindokolta_miert_nem_lepett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddb5e2dd-2f95-4982-8191-1b678f0bea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179eab6b-561d-40e8-b3c4-8fa0b86c4ef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Kilott_a_forint_miutan_az_MNB_megindokolta_miert_nem_lepett","timestamp":"2019. június. 25. 15:26","title":"Kilőtt a forint, miután az MNB megindokolta, miért nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ősszel érkezik az iOS 13, és ezúttal az Apple nem vádolható majd azzal, hogy újabbra cseréltetné a régebbi iPhone-okat. Érkezik ugyanis egy olyan funkció, amelynek köszönhetően tovább lehet majd az iPhone-okat használni.","shortLead":"Hivatalosan ősszel érkezik az iOS 13, és ezúttal az Apple nem vádolható majd azzal, hogy újabbra cseréltetné a régebbi...","id":"20190625_ios13_optimalizalt_akkumulatortoltes_funkcio_kimeli_az_akkumulatort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae322d28-2ec9-48c1-9210-8aec0a3b9497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_ios13_optimalizalt_akkumulatortoltes_funkcio_kimeli_az_akkumulatort","timestamp":"2019. június. 25. 12:03","title":"Hosszabb ideig szeretné használni az iPhone-ját? Akkor mindenképp töltse majd le az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","shortLead":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","id":"20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aceee3b-b5b5-4abf-b616-87006c21cd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","timestamp":"2019. június. 24. 21:50","title":"A tulajdonos szerint ellopták a kengurukat a budai hotelből, a rendőrség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa693bfd-a94b-4652-885c-2b296aede691","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","timestamp":"2019. június. 25. 09:18","title":"1 év 8 hónap a józsefvárosi késes bringatolvajnak, akit videóra is vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző évben.","shortLead":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző...","id":"20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7367-f2c2-4522-b5c6-9c2109a45f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","timestamp":"2019. június. 25. 21:55","title":"Több mint 4,6 milliárd forint adót engedett el a kormány tavaly a kaszinós cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","shortLead":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","id":"20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7e23bc-d5d9-494c-be12-e7ab22e21c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","timestamp":"2019. június. 25. 18:41","title":"Nem adja fel a Kétfarkú: visszaépítik az éjjel lebontott buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b16b34-fbf2-4fb8-a8e7-4e394b721fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hajtásláncában villanymotor is található, ennek ellenére zöld rendszámot nem kaphat az eddigi legerősebb Q8-as.","shortLead":"Az újdonság hajtásláncában villanymotor is található, ennek ellenére zöld rendszámot nem kaphat az eddigi legerősebb...","id":"20190624_itt_a_435_loeros_hibrid_audi_sq8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3b16b34-fbf2-4fb8-a8e7-4e394b721fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5be32-bc2a-4156-b8d8-2b32b2374f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_itt_a_435_loeros_hibrid_audi_sq8","timestamp":"2019. június. 24. 08:21","title":"Itt a 435 lóerős dízelhibrid Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]