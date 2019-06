Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április vége óta 570 településen és 251 ezer hektáron irtottak szúnyogot, a Katasztrófavédelem most azt írta, a következő hetekben a korábbinál több településen és nagyobb területen permeteznek.","shortLead":"Április vége óta 570 településen és 251 ezer hektáron irtottak szúnyogot, a Katasztrófavédelem most azt írta...","id":"20190624_Rakapcsolnak_a_szunyogirtasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4106f478-967f-40b4-aa09-bc59a3d99d18","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Rakapcsolnak_a_szunyogirtasra","timestamp":"2019. június. 24. 13:35","title":"Rákapcsolnak a szúnyogirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek a kijelzői.","shortLead":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek...","id":"20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3d70f-012f-475b-9f39-c56f8ad08b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","timestamp":"2019. június. 25. 15:03","title":"Videó: nem akárhol mutatja meg a világnak a Samsung, hogy mit tudnak a kijelzői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","shortLead":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","id":"20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be571251-5d2b-4cd7-aa6f-f4abffa9bda8","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","timestamp":"2019. június. 25. 11:29","title":"Suárez elfelejtette, hogy a kapus kézzel is labdához érhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as lezuhanását és következményeit.","shortLead":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as...","id":"20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b158b91-467f-4a98-8e6f-7b6bf4113bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","timestamp":"2019. június. 25. 18:03","title":"A földre dobtak egy 15 tonnás repülőt a NASA szakemberei, de jó okkal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott szóvivője helyére.\r

\r

","shortLead":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott...","id":"20190625_Melania_Trump_szovivoje_lesz_Donald_Trump_szovivoje_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d1221-852c-4c7f-8117-ac3e774fd1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Melania_Trump_szovivoje_lesz_Donald_Trump_szovivoje_is","timestamp":"2019. június. 25. 20:55","title":"Melania Trump szóvivője lesz Donald Trump szóvivője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","shortLead":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","id":"20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837e82bb-e74d-4215-9b45-d740589b5b6f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","timestamp":"2019. június. 25. 13:42","title":"Lakner Zoltán: Életem legjobb döntése volt a coming out","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt aggódnak. Háromszor írtak levelet Orbán Viktornak, most személyesen mennek el hozzá, azt kérik, hogy segítse a munkáltatójukat.","shortLead":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt...","id":"20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc3cbd-dca5-4752-8c8d-beb521e15ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","timestamp":"2019. június. 24. 19:34","title":"A fizetésképtelenség határán van a cégük - állítják békési vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b355adc-a084-4736-b5fb-df125e402475","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fegyvernek látszó tárgyról hallva nemigen gondolunk iPhone-ra, holott – mint az alábbi eset is mutatja – még egy Apple-okostelefon is megtéveszthet egy gonosztevőt.","shortLead":"Fegyvernek látszó tárgyról hallva nemigen gondolunk iPhone-ra, holott – mint az alábbi eset is mutatja – még...","id":"20190624_iphone_fegyvernek_latszo_targy_egy_autotolvaj_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b355adc-a084-4736-b5fb-df125e402475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33be008-71bd-4caa-9ba0-7a3fad8769bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_iphone_fegyvernek_latszo_targy_egy_autotolvaj_ellen","timestamp":"2019. június. 24. 19:03","title":"Ez aztán a sokoldalúság: iPhone-nal kényszerítettek földre egy autótolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]