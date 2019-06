Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d42e40-051d-4385-8cbe-23173f60937e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kunmadarasi férfi a nyitott kapun át surrant be az udvarra.","shortLead":"A kunmadarasi férfi a nyitott kapun át surrant be az udvarra.","id":"20190626_Rajmund_kolyokkutyakat_lopott_majd_eladta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d42e40-051d-4385-8cbe-23173f60937e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6bd9eb-9e21-417f-903a-6975c94a928e","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Rajmund_kolyokkutyakat_lopott_majd_eladta","timestamp":"2019. június. 26. 09:03","title":"Rajmund kölyökkutyákat lopott, majd eladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő férje pisztolyát, miután a férfit őrizetbe vették családon belüli erőszak vádjával.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő...","id":"20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369604-6916-42d7-bb1b-1faa5dbf12ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","timestamp":"2019. június. 25. 16:15","title":"Lecsukták a floridai nőt, aki leadta a rendőröknek férje pisztolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","shortLead":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","id":"20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98ef8f-3ec5-48a8-a89f-76c36214f6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","timestamp":"2019. június. 26. 09:08","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ddd65f-7a10-44bd-97e6-748132f2f651","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudják, honnan és hogyan került a vezetékekbe. ","shortLead":"Egyelőre nem tudják, honnan és hogyan került a vezetékekbe. ","id":"20190626_Kulonosen_veszelyes_szuperbakterium_telepedett_meg_a_Vidistadionban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ddd65f-7a10-44bd-97e6-748132f2f651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f263a2f2-5aa6-4428-940e-85b11281667e","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Kulonosen_veszelyes_szuperbakterium_telepedett_meg_a_Vidistadionban","timestamp":"2019. június. 26. 15:43","title":"Különösen veszélyes szuperbaktérium telepedett meg a Vidi-stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta bizonyítani a helyről cikket író két lap, hogy drogozás folyt az Auróra Közösségi Házban, és a bezáratást kérelmező kérvényről sem írtak igazat az elsőfokú ítélet szerint.\r

","shortLead":"Nem tudta bizonyítani a helyről cikket író két lap, hogy drogozás folyt az Auróra Közösségi Házban, és a bezáratást...","id":"20190625_Birosag_mondta_ki_hogy_a_kormanymedia_valotlant_allitott_az_Aurorarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9126c2c-f756-43bd-bff6-2e7ef21eae84","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Birosag_mondta_ki_hogy_a_kormanymedia_valotlant_allitott_az_Aurorarol","timestamp":"2019. június. 25. 18:16","title":"Bíróság mondta ki, hogy a kormánymédia valótlant állított az Auróráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet, hogy érdemesebb megvárni az ősszel érkező hivatalos változatot.","shortLead":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet...","id":"20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038833ad-e53b-4257-94bb-fa8f004670e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","timestamp":"2019. június. 27. 09:33","title":"Kipróbálta már az iPhone-ok új rendszerét? És ön szerint is katasztrofális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","shortLead":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","id":"20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822a8b0-5893-46b2-bc64-3a42e1ed9d90","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","timestamp":"2019. június. 26. 07:43","title":"Egymillió forintra perli a BKV-t Ganxsta Zolee apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkja. Az erőmű tájékoztatási központja szerint várhatóan az esti órákban, a hiba elhárítását követően újra névleges teljesítményen üzemel majd a blokk.","shortLead":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű...","id":"20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e2e59-1eea-401b-b6c4-a2c0c013e382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","timestamp":"2019. június. 26. 17:43","title":"Kiesett a paksi atomerőmű második blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]