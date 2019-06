Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","shortLead":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","id":"20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2da2c-59f2-4c73-bb17-cb5ad30ac300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","timestamp":"2019. június. 27. 15:36","title":"Ki hajlandó ügyeletes orvosnak állni ennyire kevés pénzért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","shortLead":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","id":"20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b78506-b48d-4a52-86de-45971107006b","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","timestamp":"2019. június. 27. 09:26","title":"Nagy Ervin: Sokan hittek a kommunizmusban, és hisznek most a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","shortLead":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","id":"20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c706470b-25e9-49c1-8f38-96aea5554bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","timestamp":"2019. június. 27. 10:42","title":"10 hónapos kislányát igazoltatta egy közlekedési rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében, közülük több mint 30 ezer Európában. Ha nem történik változás, pesszimista becslések szerint ez a szám 2050-re 10 millióra emelkedhet, a világ vezető halálokai közé emelve az antibiotikum-rezisztenciát.","shortLead":"Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében, közülük több mint 30 ezer...","id":"20190626_antibiotikum_rezisztencia_panrezisztens_bakterium_multirezisztens_bakterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd065d23-aec6-48b3-a1d6-ffe6e6bfe69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_antibiotikum_rezisztencia_panrezisztens_bakterium_multirezisztens_bakterium","timestamp":"2019. június. 26. 16:03","title":"A legkisebb fertőzésbe is belehalhatunk, ha nem szorul vissza az antibiotikum-használat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy igazi 19. századi, klasszikus kampány kell, hogy most következzen, miután kiderült, ki az ellenzéki főpolgármester-jelölt, mondta el Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján. Minden ajtón be kell kopogtatni, ezt kell tenni, mert a Fidesznek több hatalma, pénze, médiája van. A politikus reméli, további pártok is beállnak mögé.\r

