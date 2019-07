Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","shortLead":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","id":"20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600901b9-ff31-4776-b28f-36a9b6d841ca","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","timestamp":"2019. július. 01. 21:34","title":"Egyelőre mégsem kell napidíjat fizetniük a Velencébe érkező turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","id":"20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd333c-557a-452b-aeae-3b7e5f31d888","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","timestamp":"2019. július. 02. 10:03","title":"Szereti a Tetrist? Hamarosan bebizonyíthatja a világnak, hogy mennyire jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d20441c-d009-4055-886a-5ce1142f9e2e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy amerikai vizsgálat szerint a családfenntartó szerep lelki terhekkel jár.","shortLead":"Egy amerikai vizsgálat szerint a családfenntartó szerep lelki terhekkel jár.","id":"20190702_Igy_tesz_jot_a_nemi_egyenloseg_a_ferfiak_egeszsegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d20441c-d009-4055-886a-5ce1142f9e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cbf819-968d-431d-a7c6-f45a0a8eec9e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190702_Igy_tesz_jot_a_nemi_egyenloseg_a_ferfiak_egeszsegenek","timestamp":"2019. július. 02. 13:15","title":"Így tesz jót a nemi egyenlőség a férfiak egészségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","shortLead":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","id":"20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dec905-44ba-4cbb-a399-62cd27d74d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","timestamp":"2019. július. 03. 09:33","title":"Két másik magyarországi banknál is elindult az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordmeleg volt a június Magyarországon – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Rekordmeleg volt a június Magyarországon – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","id":"20190701_Soha_nem_volt_meg_olyan_meleg_Magyarorszagon_mint_juniusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51afd29d-a125-4041-8b3e-b3e551833f91","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Soha_nem_volt_meg_olyan_meleg_Magyarorszagon_mint_juniusban","timestamp":"2019. július. 01. 16:29","title":"Soha nem volt még olyan meleg június Magyarországon, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc6757-4c44-4d50-9570-f6b7b6f16992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szentendrei rendőrök a lakosság segítségét kérik egy budakalászi strandon elkövetett garázdaság ügyében.","shortLead":"A szentendrei rendőrök a lakosság segítségét kérik egy budakalászi strandon elkövetett garázdaság ügyében.","id":"20190702_lupa_to_strand_verekedes_garazdasag_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6757-4c44-4d50-9570-f6b7b6f16992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d831f107-8989-417d-a83a-b3b96f5133ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_lupa_to_strand_verekedes_garazdasag_nyomozas","timestamp":"2019. július. 02. 20:24","title":"Verekedtek a Lupa-tónál, keresik őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9331c2-0fda-4638-8c97-081f8a745ff4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Országokra bontva szedték össze, hova utaznak és honnan érkeznek a turisták.","shortLead":"Országokra bontva szedték össze, hova utaznak és honnan érkeznek a turisták.","id":"20190703_A_nemet_varosnezok_legyoztek_a_legenybucsus_angolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9331c2-0fda-4638-8c97-081f8a745ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d56f368-858c-41d4-97b9-78489d33aa23","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_A_nemet_varosnezok_legyoztek_a_legenybucsus_angolokat","timestamp":"2019. július. 03. 05:30","title":"A német városnézők legyőzték a legénybúcsús angolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb cég citálja bíróság elé a cupertinói óriást ugyanezen ügy kapcsán.","shortLead":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb...","id":"20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b582c6c-3973-4be1-a5d3-aeba45300090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Másodszor perelik be az Apple-t egy halálos iPad-tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]