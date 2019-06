Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","shortLead":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","id":"20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d9f9a5-5186-4e4c-a2f8-92bc6c5742b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Lehűtötték Brüsszelben a briteket: nem nyitják újra a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van Gogh 1890-ben, 37 évesen öngyilkosságot követett el. ","shortLead":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van...","id":"20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65084460-a73e-4d12-ac26-cf2e7a806320","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","timestamp":"2019. június. 19. 20:43","title":"Elárverezték a művészettörténet leghíresebb fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","shortLead":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","id":"20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3022d6-84d6-4896-8131-f80a97e47414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","timestamp":"2019. június. 20. 15:23","title":"Kaotikus nyarat ígérnek a német légiutas-kísérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa84c0d5-7d1f-4570-ac06-413a08a2a474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends szolgáltatásáról érkezett egy érdekes esetbeszámoló.","shortLead":"Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends...","id":"20190620_apple_find_my_friends_autobaleset_eletmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa84c0d5-7d1f-4570-ac06-413a08a2a474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b5f962-1d76-4e99-98b8-e3ea4ebc31ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_find_my_friends_autobaleset_eletmentes","timestamp":"2019. június. 20. 12:03","title":"Életet mentett az Apple barátkereső szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","shortLead":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","id":"20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c293b38f-495f-4c03-ad57-0330f01324ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","timestamp":"2019. június. 20. 14:09","title":"Száz éve halt meg a Picasso által is irigyelt magyar zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A belpolitikára koncentrált Vlagyimir Putyin szokásos éves televíziós kérdezz-felelek műsorában, ám azt azért hangsúlyozta, hogy a versenytársaknál is gyorsabban fejleszti atomarzenálját. A több mint négyórás maraton során az orosz államfő elismerte, hogy az ország polgárai rosszabbul élnek, mint öt éve, de megígérte, hamarosan beindul az életszínvonal javulása. Szóba került Oroszország és Fehéroroszország egyesülésének a kérdése, s az is, miért szégyelli magát az államfő. Az oroszok több mint kétmillió kérdést tettek fel Putyinnak. Közben külföldről túlterheléses támadásokat indítottak a szerverek ellen.","shortLead":"A belpolitikára koncentrált Vlagyimir Putyin szokásos éves televíziós kérdezz-felelek műsorában, ám azt azért...","id":"20190620_Putyin_elismerte_az_oroszok_rosszabbul_elnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9205413c-f920-48e0-990c-82999191bad1","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Putyin_elismerte_az_oroszok_rosszabbul_elnek","timestamp":"2019. június. 20. 16:40","title":"Putyin elismerte: az oroszok rosszabbul élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","shortLead":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","id":"20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f05199d-cd91-417a-8b61-71e229c7bec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Próbálja ki, amíg lehet: itt az eddigi legjobb Super Mario-feldolgozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]