14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül eloltották, a hajót partra vontatták. A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat pedig továbbra is ott virít az USA feketelistáján.

Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.

A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.

Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte a kampány vezetője.

Csak úgy röpködnek a milliók.

Az angol sztár jelentős önkorlátozást foganatosítva összesen egy, az elmúlt 20 évben született dalt vitt színpadra tegnap este, cserébe viszont átnyújtotta a pályafutásának legjobb dalaiból álló katalógust. ","shortLead":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte...","id":"20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e5e7-edd9-4c5b-af8b-0f5d4fe276a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","timestamp":"2019. július. 02. 21:19","title":"Trumpnak máris van 105 milliója a kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak úgy röpködnek a milliók.","shortLead":"Csak úgy röpködnek a milliók.","id":"20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9094fea-fafc-4eb7-9021-27cea6301056","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","timestamp":"2019. július. 03. 10:13","title":"Szépen termeli a pénzt Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az angol sztár jelentős önkorlátozást foganatosítva összesen egy, az elmúlt 20 évben született dalt vitt színpadra tegnap este, cserébe viszont átnyújtotta a pályafutásának legjobb dalaiból álló katalógust.","shortLead":"Az angol sztár jelentős önkorlátozást foganatosítva összesen egy, az elmúlt 20 évben született dalt vitt színpadra...","id":"20190703_Az_ember_akinek_a_felesegre_a_szinpadra_vitte_a_teajat_Sting_koncert_Arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd94020e-5d93-4723-bd8e-862f88c04308","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Az_ember_akinek_a_felesegre_a_szinpadra_vitte_a_teajat_Sting_koncert_Arena","timestamp":"2019. július. 03. 09:47","title":"Az ember, akinek a felesége a színpadra vitte a teáját – Sting az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.