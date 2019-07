Enyhén szólva sem könnyű elvenni a kedvét bármitől is annak a 82 éves nagyinak, aki 755 óra alatt végzett a The Legend of Zelda Twilight Princess nevű videojátékkal, írja a 24.hu. A nő egyszer még a Nintendóval is felvette a kapcsolatot, amikor elakadt, meg is kapta postán a pálya térképét, ami után már tovább tudott lépni. A nő a családi nyaralásokra is mindig elvisz bonyolult, egy 500-1000 darabos kirakós játékot, és addig nem nyugszik, míg ki nem rakja őket.