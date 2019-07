Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a 442-es úton, Rákóczifalva külterületén történt. ","shortLead":"A baleset a 442-es úton, Rákóczifalva külterületén történt. ","id":"20190712_Ket_halott_egy_auto_es_egy_nyerges_vontato_utkozeseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ece5bc-6482-4d35-b9cd-43bb6dd1dd66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_Ket_halott_egy_auto_es_egy_nyerges_vontato_utkozeseben","timestamp":"2019. július. 12. 18:47","title":"Két halott egy autó és egy nyerges vontató ütközésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a brit dalszerző-énekes negyedik stúdióalbuma, amelyen Bruno Marstól kezdve Eminemig a popzene legfontosabb előadóival született dalai hallhatók. Az album meghallgatható, a magyar közönség pedig jobban teszi, ha memorizálja a számokat, mert biztosan fogunk belőlük hallani néhányat Ed Sheeran szigetes koncertjén. ","shortLead":"Kijött a brit dalszerző-énekes negyedik stúdióalbuma, amelyen Bruno Marstól kezdve Eminemig a popzene legfontosabb...","id":"20190712_Ezt_fogja_hallani_a_Szigeten__megjelent_Ed_Sheeran_uj_albuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446cd363-6fc1-4fbe-8e3b-3e0d4cedb492","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ezt_fogja_hallani_a_Szigeten__megjelent_Ed_Sheeran_uj_albuma","timestamp":"2019. július. 13. 08:30","title":"Ezt fogja hallani a Szigeten - megjelent Ed Sheeran új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Roger Federer lesz Novak Djokovic ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének vasárnapi döntőjében: a füves pályás Grans Slam-torna második elődöntőjében a svájci játékos a spanyol Rafael Nadalt győzte le négy szettben.","shortLead":"Roger Federer lesz Novak Djokovic ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének vasárnapi döntőjében: a füves...","id":"20190712_roger_federer_rafael_nadal_tenisz_wimbledon_elodonto_novak_djokovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b41a48-0be5-44d1-8f16-2c5da8c31098","keywords":null,"link":"/sport/20190712_roger_federer_rafael_nadal_tenisz_wimbledon_elodonto_novak_djokovic","timestamp":"2019. július. 12. 21:25","title":"Legyőzte Nadalt, tizenkettedik wimbledoni döntőjére készülhet Federer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98068290-677b-433f-b83f-874313820029","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A spanyol CAF-fal kötött villamosmegrendelés opciós keretéből újabb, 56 méteres villamos érkezett Budapestre. Ősszel áll forgalomba az 1-es vonalon.","shortLead":"A spanyol CAF-fal kötött villamosmegrendelés opciós keretéből újabb, 56 méteres villamos érkezett Budapestre. Ősszel...","id":"20190712_Meg_nem_allt_sajat_kerekre_de_mar_Budapesten_van_az_uj_56_meteres_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98068290-677b-433f-b83f-874313820029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8123930d-b646-4839-9cb8-0db14c639dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Meg_nem_allt_sajat_kerekre_de_mar_Budapesten_van_az_uj_56_meteres_villamos","timestamp":"2019. július. 12. 16:41","title":"Még nem állt saját kerékre, de már Budapesten van az új 56 méteres villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány kommunikációba és politikai céljaihoz is. Utánanéztünk, mire megy el évi több százmilliárd forint. ","shortLead":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány...","id":"20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c46a0-532b-40c4-a1be-79893b912e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","timestamp":"2019. július. 12. 17:30","title":"Mire fel ez a szédítő magyar fegyverkezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f2fc9-3b4d-4217-ad45-597c725fef6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A műrepülő-világbajnokság utolsó magyarországi futamán kellemetlen probléma lépett fel.","shortLead":"A műrepülő-világbajnokság utolsó magyarországi futamán kellemetlen probléma lépett fel.","id":"20190712_zamardi_uzemanyag_red_bull_air_race","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114f2fc9-3b4d-4217-ad45-597c725fef6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d7398-046b-4368-97b2-9ae20c083089","keywords":null,"link":"/sport/20190712_zamardi_uzemanyag_red_bull_air_race","timestamp":"2019. július. 12. 22:03","title":"Nem ért oda az üzemanyag, törölték az Air Race edzését Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","shortLead":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","id":"20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a5da5-9848-4164-bf8c-0489e3824c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 13. 18:51","title":"Zivatarveszély miatt holnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]