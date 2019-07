Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"765c83bb-408c-422b-97c7-80a04adc3d1d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Elképesztően ritka, gyönyörű szép, irgalmatlanul hangos és adott esetben több milliárd forintos értéket képviselő régi versenyautók érkeztek Mogyoródra. Ha csak egy kicsit is rajong az autókért, ezt látnia kell.","shortLead":"Elképesztően ritka, gyönyörű szép, irgalmatlanul hangos és adott esetben több milliárd forintos értéket képviselő régi...","id":"20190714_sokaig_banhatja_ha_ma_nem_megy_ki_a_hungaroringre_ime_a_benzingozos_mennyorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765c83bb-408c-422b-97c7-80a04adc3d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f5619-dbad-4196-81a5-860d73eaff47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_sokaig_banhatja_ha_ma_nem_megy_ki_a_hungaroringre_ime_a_benzingozos_mennyorszag","timestamp":"2019. július. 14. 06:41","title":"Sokáig bánhatja, ha ma nem megy ki a Hungaroringre: íme a benzingőzös mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond német védelmi miniszteri posztjáról.","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond...","id":"20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb9a1f-38cb-4587-9f94-d9007a753b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Lemond a miniszterségről Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae2d5b48-77af-4a95-9435-df871ec93aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási medúzát filmezett le az angliai Cornwallnál Lizzie Daly tengerbiológus, a videót a Marine Conservation Society Facebook-oldalán tették közzé. A gyökérszájú medúza, amibe belebotlott, elég hétköznapi állat, de nagyon ritka, hogy ekkorára megnő. A csípése egyébként fájdalmas, de nem életveszélyes. ","shortLead":"Óriási medúzát filmezett le az angliai Cornwallnál Lizzie Daly tengerbiológus, a videót a Marine Conservation Society...","id":"20190715_Embernagysagu_meduzaba_botlott_egy_buvar_Cornwallban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae2d5b48-77af-4a95-9435-df871ec93aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c4bd7-e393-4ab3-adfc-84f1461548a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_Embernagysagu_meduzaba_botlott_egy_buvar_Cornwallban","timestamp":"2019. július. 15. 16:51","title":"Embernagyságú medúzába botlott egy búvár Cornwallnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","shortLead":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","id":"20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44dcee-beed-4c16-a04d-e48ab3bbc2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","timestamp":"2019. július. 15. 09:18","title":"A magyar kormánynak nincs véleménye arról, hogy Kínában átnevelő táborokba zárják az ujgur kisebbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5600a052-1189-4682-bf83-3c72cab92127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS3 eddig sem szenvedett erőhiányban, most azonban minden korábbinál potensebb lett. ","shortLead":"Az RS3 eddig sem szenvedett erőhiányban, most azonban minden korábbinál potensebb lett. ","id":"20190715_a_legerosebb_gyori_audi_470_loeros_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5600a052-1189-4682-bf83-3c72cab92127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b4125a-9cda-4670-a9b1-ffe55445910e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legerosebb_gyori_audi_470_loeros_lett","timestamp":"2019. július. 15. 13:21","title":"A legerősebb győri Audi 470 lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és zenedobozát is ellopta. A tolvaj annak ellenére bukott le, hogy álcázással tette nehezebbé a rendőrök dolgát.","shortLead":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és...","id":"20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabdeecd-4366-4309-bb2b-90e3393e57eb","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","timestamp":"2019. július. 14. 10:19","title":"Lebukott az álcázás nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]