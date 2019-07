Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d94aff3-eea2-4818-ba6f-285632a94da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főkert szerint betegek és balesetveszélyesek. Péntekig pótolják őket.","shortLead":"A Főkert szerint betegek és balesetveszélyesek. Péntekig pótolják őket.","id":"20190715_fakivagas_fapotlas_fokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d94aff3-eea2-4818-ba6f-285632a94da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6985d5a6-571e-4ac3-97a8-4f1c1a00aecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_fakivagas_fapotlas_fokert","timestamp":"2019. július. 15. 21:30","title":"Nyolc fát vágnak ki az Andrássy úti fasorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","shortLead":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","id":"20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d28baf-07d5-4d30-9dcd-969f376c5288","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","timestamp":"2019. július. 14. 17:30","title":"A Demokratikus Koalíció föltalálta a Nemzeti Konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint a drogosok alapvetően a különféle és kiszámíthatatlan hatású dizájner drogokat használják. ","shortLead":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának...","id":"20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f4db3f-cc2e-4c14-bd08-fd5bfe461c8f","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","timestamp":"2019. július. 14. 09:28","title":"Ellepték a drogosok Miskolcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","shortLead":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","id":"20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb1ff4-31b1-4d30-9018-d4e16df184b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","timestamp":"2019. július. 15. 19:55","title":"Itt a főszezon, de a fonyódi strand továbbra is fel van túrva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazán mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Lett is.","shortLead":"Igazán mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Lett is.","id":"20190715_Woody_Harrelson_nyelve_nagyon_elkalandozott_Wimbledonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeacb0c-13bc-44fb-a84e-1dc78adb87c4","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Woody_Harrelson_nyelve_nagyon_elkalandozott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 15. 10:29","title":"Woody Harrelson nyelve nagyon elkalandozott Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","shortLead":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","id":"20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5eb8-1650-4f9c-858b-2637f39b29bf","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Elektromos rollerrel utazott, meghalt egy brit YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f832e23a-0ea3-4304-acbd-e2c36c78d8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos baleset történt Franciaországban egy vasúti átjáróban.","shortLead":"Súlyos baleset történt Franciaországban egy vasúti átjáróban.","id":"20190715_Franciaorszag_Ovodai_kisegito_hajtott_a_sinekre_a_gyerekekkel_egyutt_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f832e23a-0ea3-4304-acbd-e2c36c78d8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda5326-d82f-4342-8453-5fa5e614a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Franciaorszag_Ovodai_kisegito_hajtott_a_sinekre_a_gyerekekkel_egyutt_meghalt","timestamp":"2019. július. 15. 18:52","title":"Franciaország: Óvodai kisegítő hajtott a sínekre, a gyerekekkel együtt meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]