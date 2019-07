Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta az ujszo.com.","shortLead":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta...","id":"20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc52f37f-50bc-462b-84bb-2893c7a442c1","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","timestamp":"2019. július. 17. 11:05","title":"Tarlós pozsonyi kollégája beszédet mond a szlovák pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több újdonságra is rábukkantak az Alzheimer-kórt kutató tudósok.","shortLead":"Több újdonságra is rábukkantak az Alzheimer-kórt kutató tudósok.","id":"20190717_A_nok_kozott_tobb_az_Alzheimerkoros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45902d59-7064-4cf3-b574-3d2a60fc07c9","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_nok_kozott_tobb_az_Alzheimerkoros","timestamp":"2019. július. 17. 18:41","title":"A nők között több az Alzheimer-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve, hogy hány templomszagú vasárnapi kórus, éjjeli séta és teleírt papír jutott egy-egy verésre. 