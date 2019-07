"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának egyik utasa, mikor Orbán Viktor tűnt fel a fapadosra várók sorában, majd puritán turistaként hazautazott. Még fotókat is készített a magyar kormányfőről, akit az elmúlt években többször is támadtak baráti üzletemberektől elfogadott repülőutak vagy a honvédség gépeinek használata miatt. Ehhez képest a miniszterelnök ezúttal felhajtás nélkül utazott, ugyanúgy szuszakolta a kézipoggyászát a csomagtárolóba, mint bármely más utastársa. Forrásunk kommentje szerint mindez akár még szimpatikus is lett volna, de ismerve Orbán és körének vagyoni hátterét, vajon mennyire őszinte a "nép egyszerű gyermeke" szerep.

"Harminc éve így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni" – hangzott Orbán Viktor feledhetetlenül pökhendi válasza, amikor a parlamentben a repülőútjairól kérdezték, miután a Mol Vidi FC tulajdonosa, Garancsi István üzletember utaztatta egy focimeccsre. És ez már évek óta valóban így is zajlik: utazott már a Mészáros Lőrincék használatában álló magánrepülővel, az OTP magánrepülőjével – amit Csányi Sándor szerint személyesen fizet ki –, és a Magyar Honvédség csapatszállítónak vásárolt gépeivel rendszeresen. A független média ugyan próbálta kideríteni ezeknek az utaknak a részleteit, de nem tudni, pontosan mennyibe kerül mindez, vagy a meccsnézős kiruccanásoknak van-e valamilyen ellentételezése a bőkezű – és nem mellesleg állami beszerzéseken rendszeresen induló – baráti üzletemberek felé.

Ezért is lepődtek meg hétfőn este 22 óra után a milánói Malpensa repülőtéren a Wizz Air budapesti járatának utasai, amikor Orbán Viktor tűnt fel, és puritán egyszerűségel, a többiekkel együtt várta a járatot. Névtelenséget kérő forrásunk több fotót is készített arról, ahogy a kormányfő egy tabletbe merülve, olvasgatva ütötte el az időt a beszállásig. Elmondása szerint vélhetően két lánya volt vele, őket nem tudta pontosan beazonosítani, csak annyiban volt biztos, hogy nem a legidősebb, a hírekben saját lábon állásával többet szereplő Orbán Ráhel utazott vele.

A közelben tartózkodókat figyelve számára úgy tűnt, hogy az általában testőrök gyűrűjében közlekedő miniszterelnökkel ezúttal nem utazott biztonsági személyzet. Két civil ruhás, szerinte határozottan olasz rendőrnek látszó férfi viszont szerinte le nem vette a szemét Orbánról, így lehet, hogy az ő feladatuk lehetett a biztosítás, de erről nyilván nem tudott meggyőződni.

"Most száll be" - futótűzként terjed az infó a fapadoson

Az éjfél körül Budapesten landoló gép utasai közt persze futótűzként terjedt a fontos utas híre, az elsőbbségi beszállással fedélzetre lépő forrásunk ezt végig hallhatta, a jó rálátást biztosító helyeken ülők tudósították társaikat a kormányfői fedélzetre érkezésről, hallható volt a pusmogás, hogy "most, most száll be". Mint mondta, Orbán nem vette igénybe a valóban fapados szolgáltatásnál egy fokkal kényelmesebb, de fizetős elsőbbségi beszállást (Wizz Priority) sem, együtt szállt be a többséggel. Majd mezei utasként saját kezűleg szuszakolta be a kézi poggyászt az ülése feletti, általában nem túl tágas csomagtérbe, és még vásárolt is az ételt-italt körbekínáló légikísérőtől.

Állítólag nemcsak az utasok döbbentek le, a légiutas-kísérők is, akik láthatóan nem tudtak róla, hogy a kormányfő a gépen lesz, és forrásunk szerint sokkolta őket az infó. Még beszélgettek is róla, mert általában tudnak arról, ha fontos utas van a fedélzeten. Budapesten azért már nem folytatta a vegyülést a 200E buszon Orbán, egy kisbusz várta, ezzel távoztak.

Orbán Viktor olvasgatva várja, hogy felszálljon a fapadosra © hvg.hu

"Aki látta, annak akár még szimpatikusnak is tűnhetett volna, ahogy a kedves vezető simán, minden elsőbbség nélkül utazik egy fapadoson." "Nagyon jó húzás elsőre, állítólag még fotózkodtak is vele a reptéren" – jegyezte meg.

Mennyire őszinte gesztus ez?

Csakhogy miután közszájon forgó kérdés Orbán magánrepülőzése, forrásunk szerint az egészről valahogy "ordított, hogy mintha megrendezett gesztus lenne". Szinte érezhető volt a hitetlenkedés az utazóközönség körében, "vajon mennyire őszinte ez, hiszen mindenki képben van az anyagi helyzetével" – vélekedett a szintén gépen utazó forrásunk. "Az egész PR-eseménynek tűnt, mert mi lett a honvédségi Falconnal, Airbusszal, Garancsi és Csányi gépével? Mi van, talán egyszerre vannak szervizben?" – tette fel a NER-világában önmagában tanulságos kérdést.

Nem tudjuk, hogy pontosan milyen célból tartózkodott a kormányfő Olaszországban, erre is rákérdeztünk a Miniszterelnöki Kabinetirodánál, ahogy az út többi részletéről is érdeklődtünk, amint befut válaszuk, kiegészítjük cikkünket.

Érdekes, hogy pár napja hasonlóan puritán epizódokkal tűnt fel a kormányfő, de akkor a Facebookon tudósította a teljes nyilvánosságot, hogyan eszik sima debrecenit sima zsemlével egy sima munkanapján, majd hogyan következik a sima ebéd, urizálás nélkül, sima főzeléket választva.

Az külön pikáns, hogy a "nép egyszerű gyermeke"-szerepben éppen a Wizz Air járatán repült a miniszterelnök, hiszen alig egy hete jelentették be, hogy a Miniszterelnökség kivizsgáltatja a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét, miután ez óriási felzúdulást okozott. Ennek ellenére nem feltételezzük, hogy Orbán Mátyás király-os, álruhás turistaként, inkognitóban vegyülve tesztelte a cég szolgáltatásait.