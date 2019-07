Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi...","id":"20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db0dfb-747e-44db-a245-77b40bad2724","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","timestamp":"2019. július. 23. 17:03","title":"WWF: Hétfőre elfogynak a Föld éves erőforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs...","id":"20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eacdf-a16f-464a-ab28-44c6677397d7","keywords":null,"link":"/sport/20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 22. 12:40","title":"Nagy csata után vb-elődöntős a női pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra nem tért ki, hogy ez mennyibe is kerül. ","shortLead":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra...","id":"20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c81e9-16d6-4c12-9be4-658bf25cd6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","timestamp":"2019. július. 23. 16:46","title":"A kormány szerint nem okoz gondot a veszprémi labor bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e9828f-4f3b-40d4-b192-e5232a25a205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soullal érkezik az Akvárium Klubba, hogy bemutassák idén megjelent Summer of Sorcery című albumukat.","shortLead":"Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soullal érkezik az Akvárium...","id":"20190722_Budapest_Maffiozok_Steven_Van_Zandt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e9828f-4f3b-40d4-b192-e5232a25a205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efba60d-e7f1-4190-aaf7-398d2a9276b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Budapest_Maffiozok_Steven_Van_Zandt","timestamp":"2019. július. 22. 16:18","title":"Budapestre jön zenekarával a Maffiózók színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről a magyar asztrofotóssal, Hődör Gáborral beszélgettek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről...","id":"20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d510c7d3-f143-483f-8c50-98360354a0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","timestamp":"2019. július. 21. 21:03","title":"Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","shortLead":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","id":"20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec414f-8365-4575-83b4-b7eb703ea3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","timestamp":"2019. július. 23. 07:59","title":"Nem volt pénzük, hát betörtek az ismerősükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan elemzésében. Egyre terjed az ingatlankezelés.","shortLead":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan...","id":"20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0027e6fa-94fb-4f13-a1f8-91e1b26f3cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","timestamp":"2019. július. 23. 10:41","title":"Fővárosi albérlethelyzet: még mindig tud drágulni a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]