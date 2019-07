Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valami megváltozott.","shortLead":"Valami megváltozott.","id":"20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb60428-2a98-49ec-9418-e041e7976e69","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","timestamp":"2019. július. 28. 15:12","title":"Hosszú Katinka: \"Nem érzem már az adrenalint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok gazdaságpolitikája is. Máig nem egyértelmű, vajon nem az sikerült-e félre, hogy a háborús jóvátétel alól igyekeztek kibújni.","shortLead":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok...","id":"201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5166d230-1a16-47b6-9fb2-492986777565","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","timestamp":"2019. július. 28. 16:00","title":"A béke okozta a második világháborút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott interjúban elmondta, hogyan látja a kereszténység és az egyház állapotát, és azt is, hogy szociális projekteken gondolkodik, és szeretné javítani a párbeszéd és a közéleti javulás esélyeit. Arról is beszélt nekünk, mit bánt meg leginkább, és hogy a 2018-as választás előtt a felsőbb körökből hogy szóltak rá, hogy maradjon csendben.","shortLead":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott...","id":"20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c922a9-a305-4856-b756-34b64b35017c","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","timestamp":"2019. július. 29. 06:30","title":"Beer Miklós: \"Megmondták, hogy fogjam be a számat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség elnökét és Jack Terpinst, a Maccabi World Union alelnöké – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert...","id":"20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9dbd61-0868-4c9b-92ca-9ce22f2d7b81","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Orbán: Örömmel látjuk vendégül a világ zsidó sportolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László, az ellenzék közös érdi polgármester-jelöltje egy kamu névsorral becsempészte a helyi, fideszes lapba Simicska Lajos Orbán Viktor miniszterelnököt minősítő megjegyzését. ","shortLead":"Csőzik László, az ellenzék közös érdi polgármester-jelöltje egy kamu névsorral becsempészte a helyi, fideszes lapba...","id":"20190727_Rejtett_O1Guzenettel_heccelte_az_erdi_ellenzeki_jelolt_a_helyi_kormanymediat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596bb1b7-971b-4f60-8acd-2281658c624d","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Rejtett_O1Guzenettel_heccelte_az_erdi_ellenzeki_jelolt_a_helyi_kormanymediat","timestamp":"2019. július. 27. 15:49","title":"Rejtett O1G-üzenettel heccelte az érdi ellenzéki jelölt a helyi kormánymédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kispesten kigyulladt egy ház, amibe villám csapott, a tető szinte teljesen megsemmisült.\r

\r

","shortLead":"Kispesten kigyulladt egy ház, amibe villám csapott, a tető szinte teljesen megsemmisült.\r

\r

","id":"20190728_Villam_csapott_egy_hazba_Budapesten_ot_gyereket_menekitettek_ki_a_tuzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738e99ab-2be6-40c7-bb29-15a4fe0bb03a","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Villam_csapott_egy_hazba_Budapesten_ot_gyereket_menekitettek_ki_a_tuzbol","timestamp":"2019. július. 28. 19:17","title":"Villám csapott egy házba Budapesten, öt gyereket menekítettek ki a tűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1300b408-9f43-4f66-bcd0-b542fa03f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1300b408-9f43-4f66-bcd0-b542fa03f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]