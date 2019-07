Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban 18-19 évesek ültek, a sofőr vélhetően túl gyorsan akart bevenni a kanyart. Törésekkel megúszták.","shortLead":"A kocsiban 18-19 évesek ültek, a sofőr vélhetően túl gyorsan akart bevenni a kanyart. Törésekkel megúszták.","id":"20190729_Szakadekba_zuhant_autojukkal_ot_fiatal_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5006c-6e47-4323-b757-34996822ad28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Szakadekba_zuhant_autojukkal_ot_fiatal_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 29. 13:54","title":"Szakadékba zuhant autójával öt fiatal Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az egyéni kerületek száma, és emiatt változtak a körzetek határai is.","shortLead":"Csökkent az egyéni kerületek száma, és emiatt változtak a körzetek határai is.","id":"20190729_Ot_varosban_es_ket_keruletben_is_atrajzoltak_a_valasztokeruleteket_az_ellenzek_jarhatott_rosszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fcb64f-2944-4b27-b335-e0d4f4ca95a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Ot_varosban_es_ket_keruletben_is_atrajzoltak_a_valasztokeruleteket_az_ellenzek_jarhatott_rosszul","timestamp":"2019. július. 29. 10:04","title":"Öt városban és két kerületben is átrajzolták a választókerületeket, az ellenzék járhatott rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalok között egyre népszerűbb TikTok mögötti cég megerősítette, amit már mindenki sejtett: saját telefon fejlesztésébe kezdtek.","shortLead":"A fiatalok között egyre népszerűbb TikTok mögötti cég megerősítette, amit már mindenki sejtett: saját telefon...","id":"20190729_tiktok_facebook_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeda046-a269-4e0a-84d4-3b7f5b49540b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_tiktok_facebook_okostelefon","timestamp":"2019. július. 29. 21:03","title":"Itt a bejelentés: saját mobilt ad ki a Facebook legnagyobb riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d711e8e8-a6c2-4069-b5b3-e9cd05ea46c2","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Kingsley Donaldson azt állítja, hogy a háborúkat csak úgy lehet elkerülni, ha elfogadjuk és tudatosítjuk, hogy bármikor kirobbanhatnak. Márpedig erre nagyon alkalmas a mai világ, ahol a biztonság rengeteg tényezőnek a függvénye a klímaváltozástól kezdve a migráción, az egészségügyi és pénzügyi helyzeten át az erőforrások elosztásáig. A katonai stratégiai szakértő igazán ijesztő vészforgatókönyvekkel szeretné felhívni erre a figyelmet. Kingsley Donaldson a Brain Bar vendége volt idén.","shortLead":"Kingsley Donaldson azt állítja, hogy a háborúkat csak úgy lehet elkerülni, ha elfogadjuk és tudatosítjuk, hogy bármikor...","id":"20190730_Ez_mar_a_harmadik_vilaghaboru_es_eszre_sem_vesszuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d711e8e8-a6c2-4069-b5b3-e9cd05ea46c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4816f41-cf31-4ea3-8ee9-729fe4dc7881","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ez_mar_a_harmadik_vilaghaboru_es_eszre_sem_vesszuk","timestamp":"2019. július. 30. 06:30","title":"Ez már a harmadik világháború, és észre sem vesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek az összecsapásban. ","id":"20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2209e621-766b-4675-b4a6-6f27e0518e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969c1ab4-7f55-4b8a-aed9-90192406cc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Eroszakba_fulladt_a_228_ezres_hongkongi_tuntetes_tobb_ember_orizetben","timestamp":"2019. július. 28. 13:25","title":"Erőszakba fulladt a 228 ezres hongkongi tüntetés, több ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban érkeznek ugyan a fenyegetések, mert nagyobb zsákmánnyal kecsegtetnek, de nagyobb az erőforrás is a védelemre, így a bizalmon múlik a választásunk, és persze azt is fontos tudnunk, hogy melyik országba kerülnek az adataink. A Trend FM és az Invitech Üzlet a felhőben című májusi konferenciájának legfontosabb tapasztalatait gyűjtöttük össze. ","shortLead":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban...","id":"invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a844b9b-340d-485f-a3d1-2b13270490b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. július. 30. 07:30","title":"Bárány vagy vihar? Amit a felhőbiztonságról tudni érdemes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","shortLead":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","id":"20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db701f-e14a-4845-a2ad-17fcf765ddf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","timestamp":"2019. július. 29. 09:58","title":"Két kiadó inkább átadta az államnak a népszerű tankönyveik kiadási jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült a család a felhőszakadásra, a rendőröktől kértek segítséget.","shortLead":"Nem készült a család a felhőszakadásra, a rendőröktől kértek segítséget.","id":"20190729_Rendorok_mentettek_ki_a_viharban_egy_kirandulo_csaladot_a_Ramszakadeknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d354e2e-c97d-4158-a8f9-ece48ff79942","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorok_mentettek_ki_a_viharban_egy_kirandulo_csaladot_a_Ramszakadeknal","timestamp":"2019. július. 29. 13:30","title":"Rendőrök mentettek ki a viharban egy kiránduló családot a Rám-szakadéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]