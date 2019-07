Óriászongorával cukkolja Vajna Tímeát az állami hírügynökség

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","shortLead":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","id":"20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e43fcbc-4c70-4f76-9dff-176d02dd9dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","timestamp":"2019. július. 29. 13:01","title":"Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d711e8e8-a6c2-4069-b5b3-e9cd05ea46c2","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Kingsley Donaldson azt állítja, hogy a háborúkat csak úgy lehet elkerülni, ha elfogadjuk és tudatosítjuk, hogy bármikor kirobbanhatnak. Márpedig erre nagyon alkalmas a mai világ, ahol a biztonság rengeteg tényezőnek a függvénye a klímaváltozástól kezdve a migráción, az egészségügyi és pénzügyi helyzeten át az erőforrások elosztásáig. A katonai stratégiai szakértő igazán ijesztő vészforgatókönyvekkel szeretné felhívni erre a figyelmet. Kingsley Donaldson a Brain Bar vendége volt idén.","shortLead":"Kingsley Donaldson azt állítja, hogy a háborúkat csak úgy lehet elkerülni, ha elfogadjuk és tudatosítjuk, hogy bármikor...","id":"20190730_Ez_mar_a_harmadik_vilaghaboru_es_eszre_sem_vesszuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d711e8e8-a6c2-4069-b5b3-e9cd05ea46c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4816f41-cf31-4ea3-8ee9-729fe4dc7881","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ez_mar_a_harmadik_vilaghaboru_es_eszre_sem_vesszuk","timestamp":"2019. július. 30. 06:30","title":"Ez már a harmadik világháború, és észre sem vesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.\r

","shortLead":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.\r

","id":"20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9dc013-e8e1-4d88-a640-7dbcc1a8b481","keywords":null,"link":"/elet/20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. július. 30. 05:12","title":"Nem talált bizonyítékot Neymar ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is játékos maradjon.","shortLead":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is...","id":"20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54838955-4fa9-4793-ba49-633754b6811f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","timestamp":"2019. július. 28. 19:03","title":"Összeborult a Duolingo és a Twitch, 12 ismert videóssal lehet nyelveket tanulni – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A paralimpikon-újságíró szerint az, hogy a 18 éves dél-koreai lány feljelentést tett, példaértékű viselkedés volt.","shortLead":"A paralimpikon-újságíró szerint az, hogy a 18 éves dél-koreai lány feljelentést tett, példaértékű viselkedés volt.","id":"20190729_Pasztory_Dora_a_Kenderesiugyrol_Kedvelem_Tamast_de_most_hibazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9409bded-4339-45d6-a04f-8323c535e5be","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Pasztory_Dora_a_Kenderesiugyrol_Kedvelem_Tamast_de_most_hibazott","timestamp":"2019. július. 29. 14:31","title":"Pásztory Dóra a Kenderesi-ügyről: \"Kedvelem Tamást, de most hibázott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Többen kiestek a buszból.","shortLead":"Többen kiestek a buszból.","id":"20190730_Villamos_es_kisbusz_utkozott_a_Maglodi_uton_kilenc_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4404f948-9ef4-46da-b660-5cabb245c4c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Villamos_es_kisbusz_utkozott_a_Maglodi_uton_kilenc_serult","timestamp":"2019. július. 30. 08:40","title":"Villamos és kisbusz ütközött a Maglódi úton, kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]