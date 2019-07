Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között, akik hétfőn vitáztak egymással.","shortLead":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi...","id":"20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c40d8-f9f3-46a8-97ac-f1e942cc4123","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","timestamp":"2019. július. 29. 19:36","title":"Együtt ostorozták Ferencvárost a kerület ellenzéki polgármesterjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","shortLead":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","id":"20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fceb507-07c5-4666-b99d-e3c23d9dcb4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","timestamp":"2019. július. 30. 16:03","title":"Bontják a pezsgőt a Sonynál: átlépte a 100 milliós határt a PS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek az EU-ból. A kutatók csak nagyon durva gazdasági visszaesést. Johnson elszánt.","shortLead":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki...","id":"20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69bfc7-de01-4886-841f-d73c70e43986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","timestamp":"2019. július. 30. 06:15","title":"Boris Johnson lehet Nagy-Britannia utolsó miniszterelnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának legjobbjává választottak. Az elismerés mellé 849 millió forintnak megfelelő dollár is járt.","shortLead":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának...","id":"20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a9a7-2d3d-45d1-aa7f-0e1d92bdb614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","timestamp":"2019. július. 29. 15:03","title":"Ennek a 16 éves fiúnak aligha mondják többet a szülei, hogy ne üljön annyit a számítógép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet szerezte meg, és különdíjakat is nyertek. ","shortLead":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet...","id":"20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84909b4-173c-45be-8822-611d80e510dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","timestamp":"2019. július. 30. 19:37","title":"Érzelmekre reagáló Kádár-kockát építettek a miskolci diákok az okosházak versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","shortLead":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","id":"20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba70eaa-3e28-4a67-96e9-ef3b9e73f434","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","timestamp":"2019. július. 31. 10:41","title":"Bicikliből csinált Kawasaki Ninját egy délkelet-ázsiai fanatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új típusú taktikai irányított fegyverrel kísérleteznek.","shortLead":"Új típusú taktikai irányított fegyverrel kísérleteznek.","id":"20190731_EszakKorea_egy_heten_belul_masodszor_lott_ki_ballisztikus_raketakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be737cad-f87a-4fb4-9299-37643001320d","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_EszakKorea_egy_heten_belul_masodszor_lott_ki_ballisztikus_raketakat","timestamp":"2019. július. 31. 05:20","title":"Észak-Korea egy héten belül másodszor lőtt ki ballisztikus rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne. ","shortLead":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége...","id":"20190729_kenderesi_eljaras_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfeacb-a1cb-4b61-8dd1-03c921c60115","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_kenderesi_eljaras_birsag","timestamp":"2019. július. 29. 15:45","title":"Akármi is lesz az ügy vége, sokba fog kerülni Kenderesi Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]