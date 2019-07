Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7c63fa-8830-485d-a12c-182fb816ce9e","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Idén ünnepelték a cég fennállásának 30. évét. Nagyon kevés hazai divatmárka mondhatja el magáról, hogy ennyi ideje, családi vállalkozásként, nyereséggel tartja fent magát, ráadásul a hazai piacból. Az Emporium átvészelte, hogy a textilipari kivitelezés a Távol-Keletre költözött, de a gazdasági válságot, egy devizahitelt, az olcsó kínai és a fast fashion termékek hódítását is.","shortLead":"Idén ünnepelték a cég fennállásának 30. évét. Nagyon kevés hazai divatmárka mondhatja el magáról, hogy ennyi ideje...","id":"20190730_emporium_cegportre_divat_rendszervaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c63fa-8830-485d-a12c-182fb816ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2244b085-6055-48fa-9418-9d2f6b1df8d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_emporium_cegportre_divat_rendszervaltas","timestamp":"2019. július. 30. 12:40","title":"A mindent túlélő magyar divatcég, amely szembemegy a Zarával és a H&M-mel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","shortLead":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","id":"20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439bbb8-33a1-457c-a9a8-0a133f43782a","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","timestamp":"2019. július. 31. 11:17","title":"Ortopédiai segédeszközt találtak egy krokodilban. De hogy került bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","shortLead":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","id":"20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9515db44-d752-494f-9bd4-1d7874801195","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","timestamp":"2019. július. 30. 11:46","title":"Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047040f7-ae45-4135-a2e2-d4d51cf7fbbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szentendreiek évek óta lejárnak a Postás strandra, amit nemrégiben közel 100 millió forintból újítottak fel. A fürdőhelytől nem messze azonban fekáliás szennyvíz szokott ömleni a Dunába.","shortLead":"A szentendreiek évek óta lejárnak a Postás strandra, amit nemrégiben közel 100 millió forintból újítottak fel...","id":"20190729_duna_szennyviz_szentendre_postas_strand_fekalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=047040f7-ae45-4135-a2e2-d4d51cf7fbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e460-838b-4664-be14-747ca9cd152a","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_duna_szennyviz_szentendre_postas_strand_fekalia","timestamp":"2019. július. 29. 16:03","title":"Ismét videón örökítették meg, ahogy szennyvíz ömlik a Dunába a szentendrei strand felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","shortLead":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","id":"20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec4d539-5967-4e39-bb88-9f714bd9ee63","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","timestamp":"2019. július. 30. 10:19","title":"Rakétavető lapult a reptéri poggyászban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utoljára a Facebook kapcsán bukkant fel a Cambridge Analytica elemzőcég neve, de a jelek szerint nem csak a közösségi oldallal dolgoztak együtt.","shortLead":"Utoljára a Facebook kapcsán bukkant fel a Cambridge Analytica elemzőcég neve, de a jelek szerint nem csak a közösségi...","id":"20190731_brexit_cambridge_analytica_nigel_farage_kampany_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e01439-be9c-41eb-8370-2e8bcc34e86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_brexit_cambridge_analytica_nigel_farage_kampany_nagy_britannia","timestamp":"2019. július. 31. 10:33","title":"Bizonyították: a Cambridge Analyticának a Brexit-kampányban is benne volt a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bac308-8ea6-4b19-b777-5157ab57cdf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban erősítette meg egy illetékes, hogy okostelevíziót fejleszt a Huawei, pontosabban Honor nevű almárkája. Egyre több részlet derül ki az iparágat forradalmasítani kívánó eszközről.","shortLead":"A közelmúltban erősítette meg egy illetékes, hogy okostelevíziót fejleszt a Huawei, pontosabban Honor nevű almárkája...","id":"20190729_huawei_honor_smart_screen_honghu818_chipset_augusztus_10_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9bac308-8ea6-4b19-b777-5157ab57cdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a0cacf-0aa5-411a-95fc-74973f7bf7e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_huawei_honor_smart_screen_honghu818_chipset_augusztus_10_bemutato","timestamp":"2019. július. 29. 14:03","title":"Újabb részletek derültek ki a Huawei/Honor különleges televíziójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","shortLead":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","id":"20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465c814-3eb8-4047-bfef-e9ef643879ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","timestamp":"2019. július. 30. 09:45","title":"Tizenhat rabot lefejeztek egy brazil börtönlázadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]