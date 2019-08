Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","shortLead":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","id":"20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3363b-6d8a-4256-955e-1d2d51c34f1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","timestamp":"2019. július. 31. 07:52","title":"Lassan áll talpra a forint a főbb devizákhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy a bíróságokra.","shortLead":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy...","id":"201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1436516-ae87-4734-93b3-19b14f56696d","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.31/201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"Peren kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta életben maradt-e.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta életben maradt-e.","id":"20190801_Lezuhant_az_amerikai_haditengereszet_egyik_vadaszgepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2565dc8-1b2e-4b5c-99e0-51b1da7aa462","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Lezuhant_az_amerikai_haditengereszet_egyik_vadaszgepe","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:04","title":"Lezuhant az amerikai haditengerészet egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli EU-biztosnak, de az már messze nem olyan biztos, hogy a volt igazságügyi miniszter komoly portfoliót kap Brüsszelben. ","shortLead":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli...","id":"20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a336f1-b747-4394-a8a6-17177c5fe479","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","timestamp":"2019. július. 31. 20:00","title":"Trócsányi László sorsa múlhat Orbán Viktor csütörtöki útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"hetilap","description":"Elölről akarja kezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat a múlt héten kormányra került Boris Johnson, akinek semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból.","shortLead":"Elölről akarja kezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat a múlt héten kormányra került Boris Johnson...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.31/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"Erre vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet szerezte meg, és különdíjakat is nyertek. ","shortLead":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet...","id":"20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84909b4-173c-45be-8822-611d80e510dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","timestamp":"2019. július. 30. 19:37","title":"Érzelmekre reagáló Kádár-kockát építettek a miskolci diákok az okosházak versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","id":"20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fff9c-0c75-45c5-805e-b787b4fe387e","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:14","title":"Megfojtottak négy rabot a brazil börtönlázadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült a két vezető találkozójának konkrétabb időpontja.\r

\r

","shortLead":"Kiderült a két vezető találkozójának konkrétabb időpontja.\r

\r

","id":"20190731_Csutortok_delelott_talalkozik_Orban_es_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e6d35-fc8d-438a-bde2-008e902d1e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csutortok_delelott_talalkozik_Orban_es_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 31. 18:19","title":"Csütörtök délelőtt találkozik Orbán és von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]