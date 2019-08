Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","shortLead":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","id":"20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a74a95f-b86c-4a1b-8b62-7b37eb684258","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:27","title":"Vajna Tímea egy hollywoodi hírességre biztosan számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","shortLead":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","id":"20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e599c52-21b1-4c33-b90f-a87afeda0f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:48","title":"Elkapkodják a szuperkötvényt: már 1500 milliárdnyinál is többet vettek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy a bíróságokra.","shortLead":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy...","id":"201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1436516-ae87-4734-93b3-19b14f56696d","keywords":null,"link":"/itthon/201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:30","title":"Pereskedne, ha lehúzták? Hamar elmegy a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló raktár. Az esetről videó is készült.","shortLead":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló...","id":"20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acfc8b1-8b89-4197-9f82-b68c8dbb52f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:41","title":"Videó: Félelmetes látvány a szibériai fegyverraktár felrobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra kell számítani. ","id":"20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f50ae-6775-4850-bc60-1f34643850a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:59","title":"Több autó ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","shortLead":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","id":"20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28568e37-3230-4530-a83f-93b877dbc7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:25","title":"Robogós karambolozott egy őzzel Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg úgy, hogy a reptéri parkolóház építése leállt. ","shortLead":"Főleg úgy, hogy a reptéri parkolóház építése leállt. ","id":"20190804_Bombabiznisz_lett_parkolot_csinalni_Ferihegynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16613de-db91-49fe-b9c8-077d67f39131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Bombabiznisz_lett_parkolot_csinalni_Ferihegynel","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:18","title":"Bombabiznisz lett parkolót csinálni Ferihegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]