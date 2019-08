Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 40 éve talált fosszíliáról derült ki, hogy egy új fajhoz tartozott. ","shortLead":"Egy 40 éve talált fosszíliáról derült ki, hogy egy új fajhoz tartozott. ","id":"20190806_Uj_dinofajt_azonositottak_a_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce985a4-15c4-427b-89e9-3e02f8e8bf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_Uj_dinofajt_azonositottak_a_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:33","title":"Új dinófajt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","shortLead":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","id":"20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cf0715-e97f-473c-a5f3-745f3ea6249e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","timestamp":"2019. augusztus. 05. 22:20","title":"Elektromos \"repülő autót\" mutattak be Japánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu nacionalista kormány hétfőn bejelentette: visszavonják Dzsammu és Kasmír szövetségi állam különleges státuszát, gyakorlatilag megvonva a vitatott fennhatóságú térség nehezen kivívott – és máig törékeny – autonómiáját.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu...","id":"20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ed0f2-b987-4934-a4ef-1b40571963a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:30","title":"Kijárási tilalom, evakuált turisták, letartóztatott vezetők: India gyakorlatilag megszállta Kasmírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket. A szegedi nagybanin nem csak a kereskedők, de már nyugdíjasok is vásárolnak, hogy olcsóbban töltsék fel a kamrájukat.","shortLead":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket...","id":"20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c87dc3-b9d1-43e4-b236-7e67b1737f2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:32","title":"Hamarosan kiderülhet, marad-e a zöldségek horror ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire a rendőrség megérkezett, a kutya elpusztult.","shortLead":"Mire a rendőrség megérkezett, a kutya elpusztult.","id":"20190806_Mindig_van_lejjebb_kocsijahoz_kotve_huzta_maga_utan_egy_no_a_kutyajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0a610-b3e3-498a-973b-1cf58b14a919","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Mindig_van_lejjebb_kocsijahoz_kotve_huzta_maga_utan_egy_no_a_kutyajat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:39","title":"Mindig van lejjebb: kocsijához kötve húzta maga után egy nő a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozódik a fideszes belharc a városban.","shortLead":"Fokozódik a fideszes belharc a városban.","id":"20190806_Fuggetlenkent_indul_szombathely_fideszes_alpolgarmestere_a_varos_vezeteseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ba675b-2556-4535-bff9-28f1906a4d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Fuggetlenkent_indul_szombathely_fideszes_alpolgarmestere_a_varos_vezeteseert","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:45","title":"Függetlenként indul Szombathely fideszes alpolgármestere a város vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","shortLead":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","id":"20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc6926-a95f-4ac9-ba57-63b606cc0788","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:14","title":"Először nyerte meg nő az egyik legkeményebb kerékpáros versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af15d1-5964-4838-845f-0fcc90b34556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sportszakmai és gazdasági okok miatt döntött úgy a PMFC, hogy a 2rule helyett inkább a Nike-t választja.","shortLead":"Sportszakmai és gazdasági okok miatt döntött úgy a PMFC, hogy a 2rule helyett inkább a Nike-t választja.","id":"20190805_Szakitott_a_2rulelal_a_pecsi_focicsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02af15d1-5964-4838-845f-0fcc90b34556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d0ded3-4bbf-40f7-af06-65d21b561cdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Szakitott_a_2rulelal_a_pecsi_focicsapat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:46","title":"Szakított a 2rule-lal a pécsi focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]