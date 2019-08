Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","shortLead":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","id":"20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8aca40-e82c-4703-b22c-cb4dcf463a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:03","title":"Pert indított a Facebook két fejlesztő ellen, és ez nagyon fontos lépés a jövőre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekszárdi rendelőintézetben történt a botrányos eset.","shortLead":"A szekszárdi rendelőintézetben történt a botrányos eset.","id":"20190807_Orrba_verte_az_asszisztenst_egy_beteg_mert_elege_lett_a_sorban_allasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552e8cb-6ebd-49de-ae99-e285625d529a","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Orrba_verte_az_asszisztenst_egy_beteg_mert_elege_lett_a_sorban_allasbol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:15","title":"Orrba verte az asszisztenst egy beteg, mert elege lett a sorban állásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem sikerül biztosítani az ügyeletet.","shortLead":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem...","id":"20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e948924-256c-4a1b-83b2-4e6530e4168a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:51","title":"Nincs szakorvos a Margit kórházban, nehézkes a gyomorvérzéses betegek ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus, CEU-oktató. ","shortLead":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus...","id":"20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b9fa-7bab-4bc7-95f2-e3a8f76faf67","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:59","title":"MTA-kutató: Fejezze be az EU a korrupt és autoriter magyar kormány pénzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026a83e-d2ca-4a31-98db-746f74796308","c_author":"Dénes Ferenc","category":"gazdasag","description":"„Legalább eredmények lennének!” – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar sport jelenlegi állapotához, különösen annak közösségi erőforrásokkal való ellátásához. Miért – kérdezem –, ha lennének eredmények, akkor rendben lenne a magyar sportfinanszírozás és működési rendszere?","shortLead":"„Legalább eredmények lennének!” – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar...","id":"20190806_Ki_dontson_arrol_hogy_a_fodraszatban_vagy_a_futballban_erjunk_el_eredmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3026a83e-d2ca-4a31-98db-746f74796308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d8719b-3788-48ef-a4a3-5c7165e39311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Ki_dontson_arrol_hogy_a_fodraszatban_vagy_a_futballban_erjunk_el_eredmenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:45","title":"Mennyit áldozna ön a saját pénzéből arra, hogy a fociválogatott világbajnok legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","shortLead":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","id":"20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2671ab9-4897-4dba-a285-f4e00c4f714b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:24","title":"75 km/h-val traffipaxoltak le egy villanyrollerest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismerte a BRFK, hogy nyomoz abban az ügyben, amit a TV2 Tények című műsora tálalt. Donáth László a hvg.hu megkeresésére annyit mondott, nem nyilatkozik.\r

\r

","shortLead":"Elismerte a BRFK, hogy nyomoz abban az ügyben, amit a TV2 Tények című műsora tálalt. Donáth László a hvg.hu...","id":"20190807_Zaklatasi_ugy_a_BRFK_nyomoz_Donath_Laszlo_hallgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302b6646-d75c-46d1-8685-01b88b525d34","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Zaklatasi_ugy_a_BRFK_nyomoz_Donath_Laszlo_hallgat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:16","title":"Zaklatási ügy: a BRFK nyomoz, Donáth László hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","shortLead":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","id":"20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c4f1b-4c63-429f-bed7-1d65bdc36dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:40","title":"Továbbra sem jegyzik be az ellenzéki jelölteket Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]